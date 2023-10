CIUDAD MADERO, México (AP) — Los cuerpos de rescate removían el lunes los escombros de una iglesia en busca de otras posibles víctimas del derrumbe que dejó al menos 10 muertos y varias decenas de heridos, muchos de los cuales aún permanecen internados en centros de salud del estado norteño de Tamaulipas.

Se cree que aproximadamente más de 60 feligreses, muchos de ellos ancianos y niños, quedaron atrapados entre los restos del techo de la iglesia que se desplomó en medio de las celebraciones de varios bautizos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas señaló el lunes que se presume que la caída del techo se produjo por una “falla en su estructura”. Del total de los heridos 23 permanecen hospitalizados y dos se encuetran en estado grave, precisó la dependencia estatal.

“Fue una implosión, como cuando aplastas una lata. Cayó simplemente encima. No hubo tiempo a nada... no alcanzamos a entender lo que pasó”, dijo a The Associated Press el sacerdote vicario de la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, Pablo Galván, al relatar que logró salvarse porque se encontraba en el estacionamiento cuando ocurrió el derrumbe.

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que dijo: “nos unimos en oración ante la trágica pérdida de vidas y las lesiones sufridas por varios fieles”.

La iglesia está ubicada junto a la ciudad de Tampico, en la costa del Golfo de México.

La diócesis de Tampico publicó una lista de personas que habían resultado heridas y que incluye a un bebé de 4 meses, tres niños de 5 años y otros dos de 9. No hay información sobre su estado.

El alto número de menores entre las víctimas —agentes de policía dijeron que tres de los muertos eran niños— podría deberse al hecho de que iban a celebrarse bautizos en el templo.

“Con esperanza compartimos que debajo de los escombros, gracias a la Divina Providencia y al trabajo de los cuerpos de rescate, han salido personas con vida", escribió la diócesis en un mensaje publicado en redes sociales. "Sigamos en oración”.

Pidió también a cualquier persona que tenga vigas de madera que las lleve a la iglesia, aparentemente para apuntalar los restos del techo mientras los rescatistas se arrastran debajo de él.

Fotografías publicadas por medios locales mostraban una estructura de concreto y ladrillos con partes del techo que habían caído casi hasta el suelo. Imágenes captadas por una cámara de seguridad a una cuadra de distancia revelaron que el techo simplemente se derrumbó.

Los muros no parecen haber cedido hacia el exterior y tampoco había indicios de una explosión o algo más allá que una falla estructural.

El techo parecía estar hecho de un hormigón relativamente delgado. En fotos distribuidas por las autoridades estatales podía verse que yacía sobre bancas en algunas partes del templo, lo que deja abierta la posibilidad de que haya huecos en los que pueda haber sobrevivientes.

“En estos momentos se están haciendo los trabajos necesarios para sacar a las personas que aún se encuentran debajo de los escombros”, declaró el obispo José Armando Álvarez, de la diócesis de Tampico, en un mensaje grabado. “Hoy estamos viviendo un momento muy difícil”.

Un video difundido por la oficina de Protección Civil del estado mostró los bordes exteriores del techo sostenidos por pequeños bloques de madera y las labores iniciales para levantar los restos con una grúa. Pero la agencia señaló que se dejaron de lado los intentos por levantar algunas secciones debido al riesgo de que un pedazo de losa pueda caer de nuevo y poner en peligro a cualquier sobreviviente.

El video detalló la manera en que las autoridades han retomado las labores manuales enviando a rescatistas bajo los escombros con puntales de madera o gatos hidráulicos para llegar a quienes estén atrapados. También se envió a perros adiestrados para detectar sobrevivientes.

En México ha habido desplomes de edificios durante terremotos, pero el Servicio Sismológico Nacional no reportó ninguna actividad sísmica lo suficientemente fuerte como para causar un daño así en el momento del desplome.

Ciudad Madero se encuentra unos 500 kilómetros al sur de Brownsville, Texas. En Tamaulipas suele haber hechos de violencia relacionados con el narcotráfico, pero Ciudad Madero está en la parte sur del estado y se ha visto menos afectada por la violencia.