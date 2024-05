Cuerpos localizados en norte de México serían los de 3 extranjeros desaparecidos, dicen autoridades

Ciudad de méxico (ap) — tres cuerpos que fueron recuperados en una zona de baja california probablemente son los de los dos australianos y un estadounidense que desaparecieron el pasado fin de semana durante un viaje para acampar y surfear, informó el sábado la fiscalía estatal.

Aunque todavía no se ha confirmado mediante un examen forense, las características físicas —incluido el pelo y las ropas— dejan entrever que existe una alta probabilidad de que los cuerpos sean los de los tres turistas, informó la cadena de televisión local Milenio con declaraciones de la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez.

“Se presume que (los cadáveres) corresponden a los investigados”, dijo a The Associated Press un empleado de la fiscalía estatal que no estaba autorizado a ser citado por su nombre.

Los cuerpos fueron localizados en un pozo en donde los investigadores encontraron otro cadáver que, según las autoridades, será investigado.

“Un cuarto cuerpo fue localizado. No está relacionado con los tres extranjeros. El cuarto cuerpo llevaba allí mucho tiempo”, añadió el funcionario.

El lugar en donde los cuerpos fueron localizados, cerca del municipio de Santo Tomás, estaba próximo a la remota zona costera donde se encontraron el jueves las tiendas de campaña y la camioneta de los surfistas.

Los hombres —a quienes sus familiares identificaron como los hermanos Jake y Callum Robinson de Australia y el estadounidense Jack Carter Rhoad— desaparecieron el sábado en la zona. No se presentaron en los alojamientos que habían reservado para el fin de semana.

“Estamos al tanto de esos informes (de cadáveres) y seguimos de cerca la situación. En este momento no tenemos más comentarios”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La fiscalía de Baja California había dicho el jueves que estaban interrogando a tres personas en relación con el caso. El viernes, la agencia afirmó que los tres habían sido arrestados y acusados de un delito equivalente a secuestro. Se desconoce si podrían enfrentar más cargos.

Andrade Ramírez dijo que la evidencia encontrada junto con las tiendas de campaña abandonadas estaban vinculadas con las tres personas interrogadas sobre los extranjeros desaparecidos.

Según Milenio, la funcionaria señaló que aparentemente los sospechosos habían robado la camioneta de los surfistas y algunas partes del vehículo fueron localizadas en otro auto perteneciente a uno de los sospechosos.

La madre de los australianos desaparecidos, Debra Robinson, pidió ayuda el miércoles para localizar a sus hijos mediante un mensaje en la página de Facebook de una comunidad local. Robinson señaló que no tenían noticias de Callum y Jake desde el 27 de abril. Habían reservado alojamiento en la ciudad de Rosarito.

Robinson señaló que uno de sus hijos, Callum, era diabético. También mencionó que el estadounidense que los acompañaba se llamaba Jack Carter Rhoad, pero la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México no confirmó de inmediato esta información. El Departamento de Estado estadounidense dijo que estaba al tato de los informes de un ciudadano desaparecido en Baja California, pero no dio más detalles.

En 2015, dos surfistas australianos, Adam Coleman y Dea Lucas, fueron asesinados en el estado de Sinaloa, en el noroeste del país y del otro lado del golfo de California. Las autoridades señalaron que fueron víctimas de ladrones y tres sospechosos fueron detenidos en relación con el caso.