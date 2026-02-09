Cuestionan decisión de Lindsey Vonn de competir en descenso olímpico con rodilla lesionada

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Las consecuencias del devastador accidente de Lindsey Vonn en el descenso olímpico incluyeron una pregunta clave: Dada su rodilla izquierda gravemente lesionada, ¿se debió haberle permitido siquiera estar en una pista que es peligrosa incluso para esquiadores perfectamente sanos?

La respuesta rotunda en las redes sociales fue no. La respuesta de la comunidad de esquí fue sí.

Nueve días antes del accidente del domingo, la estadounidense de 41 años se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Es una lesión que deja a los atletas profesionales fuera de actividad durante meses, pero los corredores de esquí en ocasiones han competido de esa manera. Parecía estable en dos carreras de entrenamiento de descenso en los Juegos de Milán-Cortina.

Cuando llegó a Cortina la semana pasada, Vonn dijo que había consultado con su equipo de médicos y entrenadores antes de decidir seguir adelante con la competencia. La Federación Internacional de Esquí y Snowboard no verifica el estado de las lesiones de los atletas.

"Creo firmemente que esto debe ser decidido por el propio atleta", dijo el lunes en Bormio el presidente de la FIS, Johan Eliasch. “Y en su caso, ciertamente conoce sus lesiones en su cuerpo mejor que nadie. Y si miras a tu alrededor hoy aquí con todos los atletas, los atletas de ayer, cada atleta tiene una pequeña lesión de algún tipo”.

"Lo que también es importante que la gente entienda es que el accidente que tuvo ayer fue increíblemente desafortunado. Fue uno en 1.000", añadió Eliasch. "Se acercó demasiado a la puerta, y se quedó atrapada cuando estaba en el aire en la puerta y comenzó a girar. Nadie puede recuperarse de eso, a menos que hagas un 360. ... Esto es algo que forma parte de las carreras de esquí. Es un deporte peligroso".

El hospital italiano en Treviso donde Vonn estaba siendo tratada informó el domingo por la noche que había sido sometida a una cirugía para reparar una fractura en la pierna izquierda. El equipo de esquí de Estados Unidos solo ha dicho que Vonn "sufrió una lesión, pero está en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos".

El hospital inicialmente dijo que publicaría una actualización el lunes, pero luego dijo que las actualizaciones sobre la condición de Vonn serán brindadas por su equipo.

Pierre Ducrey, el director deportivo del Comité Olímpico Internacional, señaló que Vonn pudo entrenar y tenía expertos asesorándola en su decisión.

"Así que desde ese punto de vista, no creo que podamos decir que debería o no debería haber participado. Esta decisión realmente fue suya y de su equipo para tomar", dijo. "Ella tomó la decisión y desafortunadamente llevó a la lesión, pero creo que realmente es la forma en que se toma la decisión para cada atleta que participa en el descenso".

Los seguidores en las redes sociales se preguntaron si el ligamento roto de Vonn podría haber influido en su accidente cerca de la cima del recorrido Olympia delle Tofana, donde tiene un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo. Que tal vez, con una rodilla izquierda sana, no habría golpeado una puerta y habría podido evitar un accidente.

"Totalmente incorrecto", dijo el lunes su compañera de equipo Keely Cashman, quien quedó inconsciente en un grave accidente hace cinco años. "Las personas que no conocen las carreras de esquí realmente no entienden lo que sucedió ayer. Enganchó su brazo en la puerta, lo que la hizo girar. Probablemente iba a 70 millas por hora, y eso hace que tu cuerpo gire. Eso no tiene nada que ver con el ligamento, nada que ver con su rodilla. Creo que mucha gente está ridiculizando eso, y mucha gente no sabe lo que está pasando".

Las horas después de su accidente estuvieron llenas de opiniones, en su mayoría en modo de cuestionamientos. Como, ¿debería alguien haber intervenido?

"Es su elección", dijo la veterana esquiadora italiana Federica Brignone. "Si es tu cuerpo, entonces decides qué hacer, si competir o no. No depende de otros. Solo de ti".

Brignone sufrió múltiples fracturas en su meseta tibial y hueso del peroné en su pierna izquierda durante un accidente en abril y logró regresar para competir en el descenso olímpico. Terminó en el décimo lugar.

El esquiador estadounidense Kyle Negomir coincidió con ese pensamiento.

"Lindsey es una mujer adulta, y la mejor esquiadora de velocidad que ha practicado este deporte. Si tomó su decisión, creo que absolutamente debería permitírsele correr ese riesgo", dijo Negomir. "Obviamente es lo suficientemente buena como para ser capaz de lograrlo. Solo porque no resultó bien ayer no significa que definitivamente no fuera una posibilidad que pudiera simplemente arrasarlo y tener una carrera perfecta".

___

Graham informó desde Bormio. El escritor de deportes de AP Will Graves en Treviso y Daniella Matar en Milán contribuyeron a este despacho.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes