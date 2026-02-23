Cuestiones políticas marcan el pulso de plaza financiera argentina

BUENOS AIRES, 23 feb (Reuters) - El tratamiento en el Senado de la reforma laboral hacia el fin de semana seguía marcando este lunes el ritmo de los negocios en el mercado financiero doméstico ya que se considera un termómetro sobre el poder político del presidente ultraliberal Javier Milei.

El viernes último, la Cámara de Diputados aprobó una reforma laboral con modificaciones que ya había sido votado en el Senado, por lo que ahora deberá ser ratificada por la Cámara Baja para convertirse en ley.

"La reciente aprobación en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei ha reabierto un debate profundo no solo en el plano social, sino también en el financiero", dijo Ion Jauregui, analista en ActivTrades.

"Más allá del contenido técnico de la norma, el mercado está evaluando algo más amplio: si este movimiento refuerza la credibilidad del programa económico o si, por el contrario, añade un nuevo elemento de incertidumbre estructural", agregó.

El índice accionario S&P Merval caía un 1,1% hacia las 1350 GMT, en un contexto global cauto hacia las inversiones de riesgo. Este indicador bursátil subió un 2% la semana pasada.

Analistas dicen que la renovada incertidumbre arancelaria de Estados Unidos inquietaba a los inversores después de que el presidente Donald Trump anunciara una nueva tasa del 15% tras un fallo del Tribunal Supremo que anuló sus gravámenes más amplios.

Por su parte, los bonos soberanos en el ronda extrabursátil local operaban con una leve trayectoria alcista ante compras selectivas, ante un riesgo país que se mantenía en torno a las 520 unidades.

En el mercado de cambios, el peso mayorista se apreciaba un 0,4% a 1.370 unidades por dólar manteniendo niveles máximos en cuatro meses, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas.

"El BCRA ya lleva comprados más de 1.200 millones de dólares en febrero y 2.400 millones en el año", recordó Roberto Geretto de Adcap.

"Al momento todos los pesos producidos fueron esterilizados, donde de hecho la base monetaria viene cayendo en lo que va del 2026. Así, con el dólar en baja a pesar de las compras de reservas el verano financiero parece seguir", agregó.

