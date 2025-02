Cugat impulsa la eficiencia operativa y mejora la experiencia de compra con el Self Checkout de Toshiba

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--feb. 18, 2025--

Supermercados Cugat, una cadena familiar de supermercados líder en Chile, ha implementado con éxito la solución de Self Checkout de Toshiba Global Commerce Solutions. Este paso eleva las operaciones minoristas de Cugat y se centra en el crecimiento conjunto para impulsar la innovación.

Cugat, a leading supermarket chain in Chile, has implemented Toshiba's Self Checkout to enhance customer service, improve operational efficiency, all while seamlessly integrating with Cugat's existing infrastructure. (Photo: Business Wire)

"En Toshiba Global Commerce Solutions, estamos entusiasmados de colaborar con Cugat en este proyecto transformador. La implementación del Self Checkout de Toshiba resuelve desafíos operativos clave y mejora los procesos de pago. Con este logro, Cugat no solo gana en eficiencia, sino que también fortalece su camino hacia la expansión y la evolución tecnológica", comentó Manuel Medecigo, VP de Ventas para América Latina en Toshiba Global Commerce Solutions.

Con sede en Rancagua, Chile, Cugat opera actualmente 18 tiendas y tiene dos más en construcción. "La incorporación del Self Checkout de Toshiba ha mejorado significativamente nuestro servicio al cliente. Nos ha permitido optimizar la eficiencia operativa y resolver desafíos en la validación de peso, facilitando una mejor gestión de nuestros puntos de pago y ofreciendo una experiencia de compra más ágil para nuestros clientes. Estamos entusiasmados por seguir expandiendo esta tecnología a más tiendas a medida que continuamos creciendo e innovando", señaló Christian Bravo, Executive Controller de Cugat. "Además, la integración del Self Checkout con nuestra infraestructura actual nos ha permitido reducir la dependencia de otros proveedores, mejorar la velocidad de las transacciones y optimizar el proceso de pago".

El éxito en la adopción del Self Checkout de Toshiba marca un hito en la modernización de Cugat y abre la puerta para seguir expandiendo esta tecnología en más sucursales. Con un enfoque en soluciones innovadoras, Toshiba continuará respaldando la evolución de las operaciones de Cugat, fortaleciendo su competitividad en el mercado y promoviendo la transformación digital en el sector retail.

El papel de los socios estratégicos fue clave en el éxito de este proyecto. Funziona Retail, socio de negocio de Toshiba, aportó su amplio conocimiento del sector y su experiencia en tecnología para garantizar una implementación efectiva. Además, Rhiscom, como integrador de soluciones, desempeñó un rol fundamental en la integración y despliegue de la tecnología, asegurando una ejecución fluida y eficiente.

Sobre Cugat

Desde sus inicios en Pichidegua, Supermercados Cugat ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la industria del retail, destacándose por su compromiso con la calidad, la variedad y la satisfacción del cliente. Como empresa 100% chilena y de propiedad familiar, Cugat apuesta por el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad. Con la mirada puesta en el futuro, la compañía se mantiene firme en su misión de innovar, mejorar sus servicios y ampliar su presencia para seguir brindando una experiencia de compra excepcional a sus clientes.

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions:

Toshiba Global Commerce Solutions empodera a la industria del retail para prosperar y tener éxito mediante un ecosistema dinámico de soluciones y servicios más inteligentes y ágiles que permiten a los retailers evolucionar de manera resiliente con generaciones de consumidores, logrando paralelamente a adaptarse a las condiciones del mercado. Respaldados por una organización global de empleados y socios dedicados, los retailers obtienen más visibilidad y control sobre las operaciones, al tiempo que disfrutan de la flexibilidad para construir, escalar y transformar experiencias minoristas que anticipan y satisfacen las necesidades siempre cambiantes de los consumidores. Visite commerce.toshiba.com y conéctese con nosotros en X, anteriormente conocido como Twitter,Facebook, LinkedIn,Instagram y YouTube para obtener más información.

Toshiba Global Commerce Solutions es una subsidiaria propiedad total de Toshiba Tec Corporation, que cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio.

