Cuidadito le toca un pelo a un venezolano", dice Maduro al presidente electo de Chile
El presidente venezolano Nicolás Maduro comparó al recién electo presidente chileno José Antonio Kast con Adolf Hitler y le exigió "respetar" a los venezolanos en ese país al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente venezolano Nicolás Maduro comparó al recién electo presidente chileno, José Antonio Kast, con Adolf Hitler y le exigió "respetar" a los venezolanos en ese país al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.
"Usted podrá ser seguidor de (Adolf) Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida'ito (si) le toca un pelo a un venezolano. ¡A los venezolanos se los respeta!", dijo Maduro el lunes dirigiéndose a Kast.
El líder de extrema derecha, que arrasó en el balotaje, ha prometido deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.
