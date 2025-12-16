Cuidadito le toca un pelo a un venezolano", dice Maduro al presidente electo de Chile

El presidente venezolano Nicolás Maduro comparó al recién electo presidente chileno, José Antonio Kast, con Adolf Hitler y le exigió "respetar" a los venezolanos en ese país al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.

"Usted podrá ser seguidor de (Adolf) Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida'ito (si) le toca un pelo a un venezolano. ¡A los venezolanos se los respeta!", dijo Maduro el lunes dirigiéndose a Kast.

El líder de extrema derecha, que arrasó en el balotaje, ha prometido deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.