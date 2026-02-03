Cultivos de invierno Ucrania no se verán afectados por condiciones meteorológicas de enero: pronósticos

KIEV, 3 feb (Reuters) -

Las condiciones meteorológicas de enero ⁠no tuvieron un impacto ⁠negativo en los cultivos de invierno de Ucrania, a ⁠pesar de ‌las fuertes ​heladas de la última semana ​del mes, informaron el martes los ‌meteorólogos estatales.

Ucrania es un ‌productor de ​trigo de invierno, que representa alrededor del 95% de la cosecha total de trigo del país. El trigo de invierno, que tiene un rendimiento mayor que el ⁠trigo de primavera, se siembra en otoño y ​se cosecha en el verano del año siguiente.

Los meteorólogos afirmaron que, como resultado de las fluctuaciones de temperatura y las precipitaciones, muchos campos del centro y ⁠el este de Ucrania quedaron cubiertos por una ​capa de hielo, cuya exposición prolongada puede dañar gravemente las plantas.

Los meteorólogos aún ‍no han evaluado el impacto en las plantas de las heladas extremas que azotaron Ucrania a principios de esta semana, con temperaturas ​que se espera que bajen hasta los 30 grados centígrados bajo cero. (Reporte de Pavel Polityuk; editado ‍en español por Javier Leira)