Cultivos de invierno Ucrania no se verán afectados por condiciones meteorológicas de enero: pronósticos
KIEV, 3 feb (Reuters) -
Las condiciones meteorológicas de enero no tuvieron un impacto negativo en los cultivos de invierno de Ucrania, a pesar de las fuertes heladas de la última semana del mes, informaron el martes los meteorólogos estatales.
Ucrania es un productor de trigo de invierno, que representa alrededor del 95% de la cosecha total de trigo del país. El trigo de invierno, que tiene un rendimiento mayor que el trigo de primavera, se siembra en otoño y se cosecha en el verano del año siguiente.
Los meteorólogos afirmaron que, como resultado de las fluctuaciones de temperatura y las precipitaciones, muchos campos del centro y el este de Ucrania quedaron cubiertos por una capa de hielo, cuya exposición prolongada puede dañar gravemente las plantas.
Los meteorólogos aún no han evaluado el impacto en las plantas de las heladas extremas que azotaron Ucrania a principios de esta semana, con temperaturas que se espera que bajen hasta los 30 grados centígrados bajo cero. (Reporte de Pavel Polityuk; editado en español por Javier Leira)