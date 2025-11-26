Cultivos de maíz de Argentina, en excelente estado pero enfrentan riesgo de sequía en período clave: LSEG
- 1 minuto de lectura'
SANTIAGO, 26 nov (Reuters) - LSEG Research & Insights mantuvo el miércoles su estimación de producción de maíz 2025/26 de Argentina en 54,4 millones de toneladas y señaló que los cultivos tempranos están en excelentes condiciones por una humedad adecuada del suelo y temperaturas cercanas a lo normal.
Sin embargo, dijo que los pronósticos a largo plazo predicen condiciones cálidas y secas que podrían aumentar los riesgos de sequía.
CONTEXTO CLAVE
• La región nordeste recibió 30-60 mm de precipitaciones en las últimas dos semanas, manteniendo alta humedad del suelo en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
• La región oeste experimentó déficits de precipitación de hasta 40 mm en San Luis, La Pampa y oeste de Córdoba.
• Los pronósticos a corto plazo indican condiciones relativamente secas en el oeste y norte del país, con precipitaciones promedio para Buenos Aires y regiones del sur en las próximas dos semanas.
• Los pronósticos de cuatro semanas sugieren déficits de precipitación en las áreas productoras de maíz, potencialmente elevando preocupaciones de sequía en Córdoba, San Luis y Santa Fe.
• Los pronósticos a largo plazo predicen condiciones cálidas y secas durante enero-febrero, aumentando los riesgos de sequía a pesar de las condiciones favorables actuales.
(Por Juana Casas, editado por Javier Leira)
