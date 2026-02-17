"Culto al clima" lastra economía de Europa, dice a la AFP el secretario de Energía de EEUU

El "culto al clima" ha debilitado la economía europea, dijo el martes el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, en una entrevista con la AFP, en la que calificó de "firmeza afectuosa" la manera en que Estados Unidos ve la relación con Europa.

"La experiencia de estos últimos 17 años, que con toda justicia puede calificarse de culto al clima, no ha hecho más que aumentar el precio de la energía. Europa en su conjunto produce hoy menos energía que hace 17 años, y los precios han aumentado considerablemente", afirmó Wright, tras haber participado en una conferencia en la sede del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) en París.