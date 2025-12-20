Cultura abre la puerta a la entrega a Cataluña de documentos de archivos estatales en aplicación de la ley

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Cultura ha abierto la puerta a la entrega a Cataluña de información ahora en poder de archivos estatales en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y no descarta que documentos policiales del franquismo relativos a esta comunidad tengan como destino el futuro Archivo Histórico Provincial de Barcelona, aún pendiente de creación.

Así lo explica el departamento que dirige Ernest Urtasun en una respuesta parlamentaria a la diputada de En Comú Candela López Tagliafico, quien se interesó sobre las medidas en materia de memoria previstas por el Gobierno para Cataluña.

A la pregunta de qué actuaciones tiene previstas el Estado para facilitar el acceso a los archivos militares y policiales del franquismo relativos a Cataluña, el ministerio recuerda que aún está en tramitación parlamentaria la Ley de Información Clasificada, pero que, en cuanto a los archivos policiales, desde la Subdirección General de los Archivos Estatales ya "se están llevando a cabo las gestiones encaminadas para la creación del Archivo Histórico Provincial de Barcelona".

Barcelona aún no cuenta con un archivo histórico provincial, como sí ocurre en el resto del territorio. El último archivo de este tipo creado por el Gobierno es el de Madrid. En concreto, se creó mediante una orden ministerial en enero de este año y su gestión está en manos de la comunidad autónoma.

EN DIÁLOGO CON LA GENERALITAT

Según detalla Cultura en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en la actualidad se está evaluando el impacto que los artículos relativos a las restituciones de bienes incautados recogidos en la Ley de Memoria Democrática, puedan tener sobre los fondos que albergan los Archivos Estatales gestionados por el Ministerio de Cultura.

"Sobre esta cuestión se están manteniendo reuniones con la Generalitat de Cataluña ante la voluntad de diálogo de ambas partes", agrega el Ministerio, antes de añadir que "las posibles entregas de documentos a la Generalitat o a entidades memorialistas" dependerán de las conclusiones que se deriven de los estudios que se están realizando.

En todo caso, recuerda que el Gobierno ya procedió a la restitución de documentación incautada a Cataluña por el régimen franquista en aplicación de la ya superada Ley de Memoria Histórica de 2005. En concreto, se devolvieron a los llamados 'Papeles de Salamanca' que hasta entonces estuvieron custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española, ahora integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

En lo relativo a la digitalización de documentación histórica sobre la represión en Cataluña, Cultura destaca que desde el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) y desde el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales (AHMS) está previsto el desarrollo de proyectos de digitalización que incluyan documentación relacionada con la represión franquista.

Además, el departamento que dirige Urtasun agrega que el compromiso de su ministerio con la conservación y difusión de la documentación relativa a la memoria democrática en Cataluña también se evidencia en el real decreto del pasado mes de julio por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades relacionadas con el patrimonio cultural y las bellas artes.

Y cita, en concreto, a la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras de Cataluña, que recibió una subvención de 30.000 euros destinados a la renovación y ampliación de su archivo histórico y su biblioteca.