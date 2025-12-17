Cultura: "Aranceles", la palabra del año en España

La Fundación, que incluye a filólogos y periodistas, acogió con satisfacción la propuesta del término, impulsada por la prensa local, que se impuso a otras como apagón, boicot, dron, Generación Z, rearme, tierras raras, trumpismo y Papa, en el año de la muerte de Francisco.

Los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, han prevalecido en conversaciones públicas y privadas, como explicó en la presentación el director de la RAE y presidente de FundeRae, Santiago Muñoz Machado.

En su discurso, la Reina Letizia agradeció a la institución, que vela por el correcto uso de la lengua española, por "solucionar los problemas lingüísticos", asegurando que le gustaría "pertenecer" a la "tribu" de filólogos y periodistas "de la lengua, el rigor, la rica precisión en las palabras y la corrección flexible", ironizó.

