Cultura: Arranca el Carnaval de Venecia 2026 inspirado en los Juegos Olímpicos

La apertura oficial tendrá lugar el sábado 31 desde las 17 (hora local) en la plaza San Marcos, que será escenario del "Gran Baile de Carnaval con Bridgerton", un evento realizado en colaboración con Netflix.

La histórica plaza se transformará en un gran salón a cielo abierto, animado por bailarines profesionales vestidos con trajes de época inspirados en la popular serie.

Ese mismo sábado, desde las 15, en la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, se realizará la tradicional selección de las "12 Marías", jóvenes embajadoras de la tradición veneciana que acompañarán al público durante toda la manifestación.

Las inscripciones para el concurso permanecerán abiertas hasta el 29 de enero.

El domingo 1 de febrero, a las 11, el Carnaval se abrirá oficialmente sobre el agua con la "Festa Veneziana", el tradicional desfile acuático por el Gran Canal.

Un centenar de embarcaciones a remo decoradas, conducidas por remeros en traje de época, desfilarán desde Punta della Dogana hasta Rialto, encabezadas por la histórica "Pantegana" de cartapesta. La llegada al área de Erbaria será celebrada con música, danzas y sabores de la tradición local.

Ese mismo domingo se inaugurará también la temporada de desfiles de carros alegóricos y figurantes enmascarados, a partir de Dese, con un carro dedicado al "Jardín del Edén", acompañado por un centenar de participantes.

El fin de semana inaugural incluirá además una antesala del "Venice Carnival Street Show", con espectáculos distribuidos entre Venecia y Mestre, y la apertura de pistas de patinaje sobre hielo en Campo San Polo, Marghera y Mestre, ampliando la oferta de actividades para residentes y visitantes.

El Carnaval de Venecia es uno de los más antiguos y célebres del mundo, con orígenes que se remontan a la Edad Media y una tradición ligada a la identidad cultural de la ciudad.

Caracterizado por el uso de máscaras y trajes elaborados, el festejo alcanzó su esplendor entre los siglos XVII y XVIII, cuando Venecia se consolidó como un centro europeo de arte, comercio y vida social.

Tras haber sido prohibido durante décadas, el Carnaval fue recuperado oficialmente en 1979 y desde entonces se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de Italia, con una programación que combina eventos históricos, espectáculos contemporáneos y celebraciones populares.

Cada edición convoca a cientos de miles de visitantes de todo el mundo y representa un motor clave para la actividad cultural y económica de Venecia y su región. (ANSA).