Cultura celebra el Día de las Bibliotecas 2025 y destaca el papel de estos espacios contra la desinformación

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Cultura conmemora este viernes, 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas 2025, bajo el lema 'Contra la desinformación: bibliotecas', con el que la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura promueve iniciativas en todo el territorio con el objetivo de implicar tanto a los usuarios de las bibliotecas de cualquier tipología, como a sus profesionales.

La edición de este año se centra en el papel fundamental que desempeñan las bibliotecas en la lucha contra la desinformación, gracias a sus recursos, colecciones de libros y prensa, bases de datos y un uso adecuado de las nuevas tecnologías.

El acto central de la conmemoración, cuya inauguración correrá a cargo del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, cuenta con la celebración de la mesa redonda 'Bibliotecas contra la censura y la desinformación' organizada por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

Esta actividad tratará sobre la realidad de la desinformación en la sociedad contemporánea y los riesgos que supone para la democracia. Además, se debatirá acerca del papel que pueden desempeñar las bibliotecas como agentes activos que combaten la desinformación a través de sus colecciones, servicios y profesionales, y cómo se están viendo afectadas en distintos lugares del mundo por el avance de la censura.

El acto será moderado por Ignacio Castillo Grau, subdirector general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, y contará con la participación de José Luis Bueren, director técnico de la BNE; Sara Martínez Cardama, vicedecana del Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales de la Universidad Carlos III de Madrid; y Clara Jiménez Cruz: periodista, cofundadora y CEO de Maldita.es.

En el marco de la jornada, tendrá lugar la mesa redonda 'María Moliner hoy: lenguajes, bibliotecas y ciudadanía' que se celebrará en la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL), en la que la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez Salvador y el escritor Andrés Neuman mantendrán una conversación en español sobre el legado de María Moliner.

Además, el mismo viernes 24 de octubre, el programa de Radio 3 'Efecto Doppler' estará dedicado a la celebración del Día de las Bibliotecas.

ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS ESTATALES

Con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas 2025 habrá jornada de puertas abiertas y visitas guiadas a las bibliotecas del Museo Nacional del Romanticismo, Museo Sefardí, Museo de América, Museo Arqueológico Nacional, Museo Casa Cervantes y el Museo del Traje.

Por su parte, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) contará con la presentación del libro 'Amílcar, el gran navegante fenicio' de Juan Bonet Cardona. El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira ofrecerá los días 24 de octubre, 12 de noviembre y 17 de diciembre, la actividad 'Libros entre piezas.

Recorrido guiado', una intervención en la exposición permanente acompañada de un recorrido temático guiado. El 25 de octubre a las 12 horas, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Marti' organizará el cuentacuentos 'Niños artistas'. Además, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) realizará una visita especial a su biblioteca, espacio que cuenta con más de 50.000 ejemplares y unos 1700 títulos de revistas. El programa se complementará con las actividades organizadas por otros centros de la red de Bibliotecas Públicas del Estado y la red de Bibliotecas de Archivos Estatales (REBAE).

PÚBLICA DEL ESTADO EN BARCELONA

Durante la celebración del Día de las Bibliotecas, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, estará en Barcelona, junto al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret Sabidó, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para asistir al inicio de las obras de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona.