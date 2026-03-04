Cultura: Cerdeña hacia la UNESCO, comienzan diálogos nurágicos en 13 localidades

La presentación estuvo a cargo del presidente Pierpaolo Vargiu, con la participación de la consejera regional de Educación y Patrimonio Cultural, Ilaria Portas; el presidente del Consejo Regional, Piero Comandini; la jefa de la Superintendencia de Cagliari, Oristano y Sur de Cerdeña, Gianfranca Salis; el vicerrector de Territorio e Innovación de la Universidad de Cagliari, Fabrizio Pilo; y el presidente de la Fundación de Cerdeña, Giacomo Spissu.

Diseñados para narrar de una manera innovadora la extraordinaria singularidad e identidad de la antigua civilización sarda, un recurso extraordinario para el desarrollo económico, los Diálogos Nurágicos comienzan en marzo y se desarrollarán durante tres meses (del 10 de marzo al 15 de junio).

Alghero, Cagliari, Carbonia, Nuoro, Olbia, Oristano, Quartu, San Gavino, Sassari, Sanluri, Serramanna, Tempio y Tortol son las ciudades que albergarán una serie de conversaciones sobre la civilización nurágica y sus monumentos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (nuragas, aldeas, tumbas de gigantes, pozos sagrados), ofreciendo a los participantes una nueva forma de narrar la singularidad de la historia antigua de Cerdeña, con perspectivas, contribuciones y análisis únicos.

"El patrimonio nurágico es el único recurso verdaderamente presente en cada municipio de Cerdeña, donde se puede encontrar un monumento cada dos kilómetros cuadrados —explica Vargiu— sin olvidar que las mayores concentraciones de monumentos se encuentran precisamente en las zonas del interior, que solo pueden protegerse de la despoblación creando nuevas oportunidades de desarrollo".

"Recorremos Cerdeña para pedir a todos los sardos que nos ayuden, a nosotros y a la Región, en este proceso de valorización de un recurso extraordinario que puede hacer que nuestra isla sea reconocida e importante en todo el mundo", agrega.

"Es crucial aspirar al reconocimiento de la UNESCO —subraya la asesora Portas—, pero no olvidemos que este proceso también es crucial para el camino que estamos recorriendo, porque cada paso aporta más conocimiento y enriquecimiento a todos los sardos, especialmente a los más jóvenes".

"Tenemos un proyecto por delante que conecta a muchos actores; la participación de tantas instituciones y asociaciones nos demuestra que existe un gran interés por este tema en Cerdeña y que podemos hacer mucho", concluye. (ANSA).