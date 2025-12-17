Cultura concede una nueva ayuda de US$4,4 millones a proyectos que promuevan la diversidad cultural o lingüística

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Derechos Culturales, ha concedido ayudas destinadas a financiar proyectos culturales con "especial" impacto social por valor de más de 4,4 millones de euros.

Según el departamento, se trata de iniciativas, programas o actividades que buscan generar transformaciones significativas en la sociedad a través de la cultura. Es la primera vez que se convocan este tipo de ayudas.

El importe global de las ayudas asciende a 4.440.964 euros, de los cuales 2,5 millones irán a parar a organismos sin ánimo de lucro y más de 1,9 millones de euros a entidades con ánimo de lucro.

De un total de 1.064 solicitudes presentadas, la ayuda se ha concedido a 58 entidades, 31 de ellas entidades sin ánimo de lucro y 27 de ellas empresas, como beneficiarias de las ayudas. El importe de las ayudas para cada entidad oscila entre los 10.000 y 100.000 euros.

Estas ayudas irán destinadas a proyectos que impulsen la accesibilidad, promuevan la diversidad cultural, lingüística y generacional, o favorezcan la equidad en el acceso y la participación cultural.

También se han valorado iniciativas que fomenten procesos participativos, el desarrollo comunitario y la colaboración entre distintos agentes sociales y culturales. Las propuestas orientadas a la reconstrucción social en territorios afectados por desastres naturales han sido especialmente valoradas, con el objetivo de favorecer el papel de la cultura como espacio de encuentro y reconstrucción colectiva.