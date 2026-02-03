Cultura: Dario Fo, celebraciones en todo el mundo por su centenario

Se trata de un homenaje internacional concertado que interroga el presente, trasciende idiomas, generaciones y fronteras, y está inextricablemente ligado a Franca Rame, esposa, musa y socia creativa de Fo.

De hecho, gracias al intenso trabajo de la Fundación Fo-Rame, "desde 2020, todos los textos y representaciones se publicaron con la coautoría de Fo-Rame, y el centenario servirá de catalizador para quienes aún no se han adaptado", explicó la nieta de la Premio Nobel, Mattea Fo, presidenta de la institución que impulsa el plan del centenario "100 años para 100 países".

Se espera que el Ministerio de Cultura también establezca un Comité de Celebraciones.

Hasta la fecha, la Fundación Fo-Rame organizó 92 eventos en Italia, y se añaden nuevos a diario.

Actor, director de teatro, escritor y pintor, nacido el 24 de marzo de 1926 en Sangiano (Varese), y fallecido a los 90 años el 13 de octubre de 2016 en Milán, Fo ha sido -junto con con Franca Rame- el autor italiano más representado en el extranjero, y desde 1960, sus obras se pusieron en escena en al menos 87 países.

Como bufones medievales, se burló del poder con el objetivo de devolverles la dignidad a los oprimidos.

En ese sentido, llevó a escena cuestiones sociales y políticas.

Cien años después de su nacimiento y a diez años de su muerte, el evento en el Ministerio de Cultura estará dedicado a su legado artístico y cultural.

La velada en el Teatro Sistina contará con la presencia de Jacopo Fo y sus hijas Jaele y Mattea, artistas y amigos que se turnarán en el escenario con lecturas, reminiscencias y música.

Entre los primeros actores confirmados se encuentran Ambra Angiolini, Carlo Petrini, Chiara Francini, Moni Ovadia, Anna Foglietta, Lodo Guenzi y el elenco de "Muerte accidental de un anarquista"; el director Giorgio Gallione, el fotógrafo Guido Harari, Mario Pirovano, Pino Strabioli, Marco Travaglio y Ascanio Celestini.

Paralelamente a la velada del 24 de marzo en Roma, habrá eventos en muchas ciudades de Italia y del extranjero.

En Pisa, en el Teatro Nuovo, Ugo Dighero presentará "El primer milagro del Niño Jesús" y "La parp…ja topola" de Fo y Rame.

El mismo día, Matthias Martelli presentará "Mistero Buffo" en el Teatro Comunale Goldoni de Bagnacavallo (Rávena).

El 25 de marzo se presentará en la Toscana el proyecto escénico "­La guerra es algo muy serio!" (entonces la hacen los niños ... disfrazados de generales), organizado por la Compagnia Chille de la Balanza en colaboración con la Región Toscana.

Los días 26 y 27 de marzo, Jacopo Fo protagonizará el espectáculo "Com'Š essere figlio" (Cómo es ser hijo), de Franca Rame y Dario Fo, en el Teatro Dante Carlo Monni de Campi Bisenzio y el Teatro Spazio Reno de Calderara di Reno.

En Umbría, el 27 de marzo, se celebrará un homenaje en el Palazzo Donini de Perugia con artistas y amigos, entre ellos la actriz Gaia De Laurentiis.

El 28 de marzo, en Milán, está previsto un concierto-espectáculo único que combina música, teatro y derechos humanos, con la participación de Giulia Mei, Giulia Angeloni y otros invitados.

Antes de la inauguración de una semana de eventos, se realizará la conferencia "El Hereje, Premio Nobel. Centenario de Dario Fo", el 21 de marzo en Chiavari, y una proyección especial de la película de Carlo Lizzani, "Lo svitato" (1956), en el Festival Internacional de Cine de Bif&st-Bari, los días 22 y 23 de marzo, presentada por Jacopo Fo.

Además, durante 2026, habrá eventos en al menos 100 países -actualmente hay 150 producciones autorizadas en todo el mundo-, incluso en países de bajos ingresos y en las zonas más remotas del mundo.

Entre los eventos especiales, se incluyen iniciativas editoriales que incluirán la publicación el 8 de marzo del volumen ®Donne, Donne, Donne!¯ (­Mujeres, Mujeres, Mujeres!) de Guanda, cuatro importantes exposiciones en Umbría, proyecciones de cine y documentales, y la programación televisiva de representaciones teatrales, tanto con la RAI como con otras emisoras.

También se incluye un importante congreso de cinco días en octubre de 2026, organizado en varias universidades italianas de Milán, Roma, Pisa y Gubbio, con expertos de todo el mundo.

El objetivo es estimular la reflexión sobre cómo la producción artística de Dario Fo puede seguir siendo relevante para las nuevas generaciones de académicos, activistas y artistas. (ANSA).