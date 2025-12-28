Cultura: Desde el 1 de enero, Pluto y Betty Boop libres del derecho de autor

La novela, publicada en cinco entregas en las páginas de la revista Black Mask, fue publicada por primera vez en un solo volumen en 1930 por la editorial Knopf, y ahora, como todas las obras producidas en ese mismo año, estará libre de derechos de autor.

El plazo legal es de 95 años. Esto significa que los personajes e historias creados o grabados en 1930 pueden reproducirse —en papel, teatro o pantalla— sin necesidad de solicitar permiso a los herederos de los autores y con fines comerciales.

Junto a Pluto (entonces llamado Rover) y Betty Boop, se presentarán nueve nuevos dibujos animados de Mickey Mouse, mientras que la portada se "liberará" de "Mientras agonizo", una novela gótica sureña de William Faulkner, inspirada a su vez en la Odisea de Homero, y la primera novela de la serie Miss Marple de Agatha Christie, "Asesinato en la vicaría".

Para niños y jóvenes, estará disponible una versión ilustrada del cuento de hadas de Watty Piper, "La pequeña locomotora que sí pudo", y las cuatro primeras novelas de la detective adolescente Nancy Drew, publicadas bajo el seudónimo colectivo de Carolyn Keene. Las grabaciones sonoras pasan al dominio público después de 100 años, liberando así éxitos de 1925, como "Nobody Knows the Trouble I've Seen" de Marian Anderson y la grabación de "St. Louis Blues" de Bessie Smith con Louis Armstrong.

Entre las composiciones musicales reutilizables se incluyen "Georgia on My Mind" de Stuart Gorrell y Hoagy Carmichael, "Dream a Little Dream of Me", popularizada por Ella Fitzgerald y el propio Armstrong, y cuatro canciones de Ira y George Gershwin: "I Got Rhythm", "I've Got a Crush on You", "But Not for Me" y "Embraceable You".

En cuanto al cine, además de las películas de Dietrich (incluidas "El ángel azul", que la convirtió en una diva mundialmente famosa, y "Morocco", con su escena de beso con Gary Cooper), la versión de 1930 de "Sin novedad en el frente" (basada en la novela de Erich Maria Remarque) y "Animal Crackers" de los Hermanos Marx pasaron al dominio público.

Al igual que en los últimos años, la liberación de los derechos de autor permite a los autores contemporáneos disfrutar libremente de material icónico del pasado sin preocuparse por las demandas de los titulares de los derechos: después de las versiones de terror inspiradas en Peter Pan, Bambi, Winnie the Pooh y Popeye, otra película de terror basada en la primera Betty Boop, inicialmente inspirada en un perro antropomórfico, ya está en proceso para su estreno en 2026, y presenta aros con orejas de perro en versiones posteriores. (ANSA).