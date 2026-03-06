Cultura: el diseño y la arquitectura italiana en Buenos Aires

La edición 2026 tendrá lugar el martes 10 de marzo a las 17 (hora de Buenos Aires) en Fundación PROA, y llevará por título "RE-DISEÑO. Regenerando espacios, objetos, ideas, relaciones", una reflexión sobre la regeneración urbana, social y ambiental desde la experiencia italiana.

La jornada pone en el centro la reutilización y puesta en valor de arquitecturas y áreas urbanas existentes, abordando la ciudad contemporánea como un territorio donde memoria e innovación no se oponen, sino que dialogan, según detalla el IIC.

"El tema elegido para celebrar en Buenos Aires el Día del Diseño Italiano, la regeneración del espacio urbano por medio de la reutilización de lo existente, nos parece de gran actualidad y particularmente fértil para generar un provechoso intercambio de prácticas e ideas entre especialistas italianos y argentinos.

Incentivar el diálogo y estimular proyectos en conjunto es nuestro principal objetivo", comenta a ANSA Livia, directora del Instituto.

El invitado especial de esta edición será el arquitecto italiano Paolo Giandebiaggi, referente europeo en el campo de la reutilización y regeneración de la arquitectura existente.

Según detalla el IIC, es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de Parma y fundador del estudio Giandebiaggi Architettura, ha desarrollado más de 300 proyectos y liderado investigaciones internacionales en Europa, América Latina, Asia y África.

Giandebiaggi es representante italiano en el grupo de expertos para temas de arquitectura ante la Comisión Europea en Bruselas. Su trayectoria ha sido reconocida con importantes premios, entre ellos el German Design Award (2018), el World Design Award (2020) y el Premio Regula (2025).

Bajo el eje conceptual "Reuse of Ex" ("Reutilización de lo existente"), Giandebiaggi presentará 40 años de experiencia en el reciclaje arquitectónico y urbano: intervenciones de restauración, recalificación, renovación y reurbanización que han permitido devolver funcionalidad y sentido comunitario a edificios y áreas degradadas.

Estos proyectos, desarrollados con criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y viabilidad económica, constituyen un método italiano de regeneración capaz de conjugar memoria, innovación y compromiso social.

El programa se organizará en formato de entrevista y mesa redonda posterior con la participación de los arquitectos Roberto Converti (decano honorario de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UADE, e integra el Comité de Dirección de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires) y Álvaro García Resta (presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y exsecretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires).

También estarán presentes Alejandro Borrachia (decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón); Soledad Fernández Pazos (arquitecta y asistente de dirección del Área de Infraestructura en la UCA) y Fabiana Carbonari (directora del Laboratorio de Experimentación Gráfica Proyectual del Habitar de la Universidad Nacional de La Plata).

La propuesta busca generar un espacio de intercambio entre académicos, profesionales y estudiantes, además de difundir el expertise de la Escuela de Parma, pionera en los estudios sobre regeneración arquitectónica y urbana.

La actividad es sin costo y se desarrollará en el auditorio Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929) y requiere inscripción en el sitio del IIC: https://iicbuenosaires.esteri.it/es/gli_eventi/calendario/italian-design-day-2026-re-diseno-regenerando-espacios-objetos-ideas-relaciones-con-paolo-giandebiaggi/ (ANSA).