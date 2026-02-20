Cultura: El Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires abre su ciclo 2026

"Mujeres y economía en Italia y en Argentina: historias en perspectiva comparada" es la primera convocatoria, dedicada a analizar el papel de las mujeres en la construcción de la historia económica, visibilizando trayectorias, experiencias y saberes que durante décadas permanecieron en los márgenes.

Está prevista para el martes 24 de febrero, a las 18:00 (hora de Buenos Aires), en la Sala B. Croce de la sede del IIV (M.T. de Alvear 1119).

La actividad será coordinada por Alberta Bottini y contará con la participación de Marcella Corsi y Giulia Zacchia, por Italia, y de Valeria Pitta, por Argentina.

"Desde una perspectiva interdisciplinaria que cruza economía, historia, sociología y estudios de género, las expositoras abordarán las contribuciones de mujeres que 'hicieron historia' en distintos ámbitos, desde las luchas obreras de los años setenta hasta los desafíos actuales de la economía digital. Al mismo tiempo, se pondrá el foco en un nudo aún irresuelto: el escaso reconocimiento del trabajo de cuidado y de las economías domésticas, fundamentales para la reproducción de la vida social", apunta una comunicación del IIC, que dirige Livia Raponi.

La entrada es gratuita previa inscripción, completando el formulario en https://iicbuenosaires.esteri.it/es/gli_eventi/calendario/mujeres-y-economia-en-italia-y-en-argentina-historias-en-perspectiva-comparada/ Las inscripciones estarán disponibles hasta el día anterior y sujetas a la disponibilidad del aforo máximo de la sala.

El nuevo ciclo de charlas se propone generar espacios de intercambio activo entre ambos contextos. En este marco, cada encuentro busca promover el diálogo entre intelectuales y especialistas italianos y argentinos, favoreciendo la circulación de ideas y perspectivas diversas en torno a temas que se inscriben tanto en las ciencias humanas y sociales como en las ciencias naturales y exactas, detalla el Instituto.

Las disertantes en este primer encuentro serán: - Giulia Zacchia: profesora asociada de Economía en el Departamento de Ciencias Estadísticas de la Universidad La Sapienza de Roma.

Colabora con el Laboratorio Minerva en temas de diversidad y desigualdades de género. Sus investigaciones se centran en la inclusión social y financiera, la economía feminista y las brechas de género en el mercado laboral y en el ámbito académico. Actualmente, trabaja en la identificación del aporte de las mujeres al desarrollo del pensamiento económico, contribuyendo a subsanar la falta de conocimiento sobre las mujeres pioneras de la economía en Italia.

- Marcella Corsi: profesora de Economía en la Universidad Sapienza de Roma, donde coordina Minerva - Laboratorio sobre Diversidad y Desigualdad de Género).

Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y una licenciatura en Estadística/Economía por la Universidad de Roma La Sapienza. Es una de las fundadoras de la revista web inGenere y, desde 2017, es redactora jefa de la International Review of Sociology. Desde julio de 2025 es presidenta electa de la Asociación Internacional de Economía Feminista.

- Valeria Pita: profesora y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA), licenciada en Trabajo Social, y especialista en Historia Social argentina y latinoamericana con perspectiva de género (siglos XIX y comienzos del XX).

Es investigadora independiente del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género (UBA), y codirige la colección Nueva Historia de las Mujeres en la Argentina, editada por Prometeo (2023-2024). (ANSA).