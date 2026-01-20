Cultura: El Parque arqueológico de Ercolano, accesible para todos

El Parque destaca un nuevo día especial en el marco del proyecto "Cultura sin Barreras", creado en colaboración con Mi Coloro di Blu Onlus y CoopCulture.

Este febrero, la iniciativa se centrará en el juego como lenguaje universal, capaz de unir a niños, familias y escuelas en una experiencia compartida. Una visita que trasciende la enseñanza tradicional y se transforma en una aventura inclusiva, donde todos pueden sentirse protagonistas.

Allí, el lunes 23 de febrero, tendrá lugar "Explorando Herculano Juntos": de 9:00 a 13:00 (hora local), se realizarán visitas guiadas inclusivas por turnos (máximo 25 participantes por grupo), con una duración aproximada de una hora y media.

Las visitas están diseñadas para garantizar un horario flexible, un lenguaje claro y un ambiente acogedor, fomentando la participación activa y el bienestar de todos.

La participación es gratuita con la entrada estándar al recinto, incluyendo los descuentos y gratuidades previstos por la legislación vigente. La iniciativa está dirigida a escuelas de primaria y secundaria, familias con niños y cualquier persona que desee experimentar una cultura verdaderamente accesible.

El corazón de la experiencia es "Aventura en Herculano", la guía digital interactiva que guía a niños y jóvenes por la ciudad antigua mediante realidad aumentada, juegos y actividades inmersivas.

Diseñada para fomentar la participación de visitantes con autismo o dificultades cognitivas, la aplicación transforma la visita en una experiencia personalizada y atractiva.

La aplicación está disponible en las tabletas proporcionadas por el Parque o se puede descargar gratuitamente para iPads de Apple en https://ercolano.cultura.gov.it/accessibilita/.

Entre las actividades que se ofrecen se encuentran la reconstrucción virtual de mosaicos antiguos, el lanzamiento de jabalina en la Palestra, la recolección de monedas en la terraza de Balbo y simulaciones de restauración arqueológica.

Operadores especializados y expertos en patrimonio apoyarán a los grupos, creando un entorno de descubrimiento, colaboración y juego, donde la tecnología se convierte en una herramienta para la conexión y el conocimiento. (ANSA).