Cultura: en Belgrado, "Art Talks" para promover el arte contemporáneo italiano

Esta actividad fue organizada en colaboración con la embajada de Italia y dirigida por la curadora Benedetta Carpi de Resmini.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para promover el arte contemporáneo italiano en Serbia, con el objetivo de explorar la dinámica organizativa de las exposiciones internacionales, la movilidad de las obras de arte y las mejores prácticas en la cooperación cultural transnacional.

El taller proporcionó a los participantes la oportunidad de dialogar directamente con la curadora, fomentando el intercambio de experiencias y el diálogo entre profesionales de la cultura italianos y serbios. Además, Carpi de Resmini, junto con la artista Silvia Giambrone, organizó un encuentro público titulado "Art Talks" en la Galería DOTS, donde se exhibe la muestra "Identit… Oltre Confine".

Durante este evento, Giambrone presentó su obra artística, que abarca performance, instalación, escultura, video y sonido.

A través de su trabajo, explora las huellas visibles e invisibles de la violencia, los procesos de subjetivación y los mecanismos de normalización.

El embajador de Italia en Serbia, Luca Gori, destacó que "la cultura representa uno de los pilares más sólidos de la relación entre Italia y Serbia", como lo demuestra el éxito de exposiciones recientes en Belgrado, tales como "Luces del siglo XVII italiano en la Galería Borghese", "Tentativo" y "Conectando nuevas generaciones", además del proyecto de formación para el personal de museos serbios en colaboración con el MAXXI.

"Con iniciativas como el simposio 'Art Talks' con la artista Silvia Giambrone y el taller 'Mostre oltre confine' de Carpi de Resmini, estamos fortaleciendo un diálogo basado en el intercambio de conocimientos culturales y expositivos, con la convicción de que el arte es un instrumento privilegiado para el entendimiento mutuo y la construcción de vínculos duraderos entre nuestros dos países", añadió el diplomático. (ANSA).