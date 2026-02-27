Cultura: en la Embajada de Italia, cita de facultades

Por la parte italiana, aceptaron la invitación los rectores de las universidades de Bolonia, Padua, Pavía y Brescia, así como los delegados de Messina, Nápoles Federico II, Calabria y el Politécnico de Turín.

La delegación italiana se encuentra actualmente en Buenos Aires para participar en la clausura del proyecto 'HerIt4Future', financiado por el Ministerio de Universidad e Investigación.

Las actividades se desarrollan en el Instituto Cultural Italiano de Buenos Aires y el Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bolonia, que representa al Alma Mater Studiorum en Argentina desde hace más de 27 años.

Entre las numerosas cuestiones planteadas durante la cita, se señala "el renovado interés común en continuar la negociación para el reconocimiento mutuo de las titulaciones universitarias entre Italia y Argentina, una herramienta más prevista por el Plan de Acción para perseguir el objetivo de una cooperación más sólida en el ámbito de la cultura y la formación" (ANSA)