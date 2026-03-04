Cultura: En Madrid 10ª Semana del Arte Contemporáneo Italiano

Protagonista de la fachada y en los ambientes del Instituto es el colectivo Cracking Art, un movimiento fundado en 1993 y conocido por sus instalaciones urbanas de animales hechos de plástico renovable. Un grupo de ranas "invade" simbólicamente el edificio, evocando un croar que se convierte en metáfora del debate actual sobre el arte contemporáneo.

El patio presenta murales in situ de Marco Tamburro, dedicados al tema universal de la libertad y centrados en el columpio, un tema icónico de su obra.

La exposición "BLAU" del artista milanés Elia Festa, activo desde finales de la década de 1970, completa el itinerario. Sus obras interactúan con el agua y el fluido: detalles de objetos, arquitectura y luz se transforman en visiones matizadas, casi caleidoscópicas, gracias al uso de la tecnología.

"El arte está inextricablemente ligado a la esencia y la imagen más profundas de Italia en el mundo. El arte contemporáneo representa un componente central de nuestro patrimonio artístico", declaró el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi. "Promocionarlo a través de las iniciativas de la red fortalece la identidad cultural de Italia y sus profundos vínculos con España. De este modo, destacamos nuestra capacidad de innovación y experimentación y confirmamos la cultura como uno de los pilares más importantes y transversales de la diplomacia del crecimiento", añadió. La inauguración está prevista para el 6 de marzo a las 19 hora local, con la presencia de Paolo Bettinardi y Kicco de Cracking Art, así como de Tamburro y Festa.

A continuación, tendrá lugar una reunión privada para galeristas, coleccionistas y críticos con Federico Mollicone, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y la coleccionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, dedicada a la nueva reforma del mercado del arte italiano, que incluye exenciones fiscales y una reducción del IVA al 5%.

"La Semana de Arte Contemporáneo Italiano de Madrid no es solo un escaparate de excelencia, sino un símbolo de una Italia que regresa a la vanguardia del mercado cultural mundial. Por ello, quiero felicitar al Instituto Italiano de Cultura de Madrid por esta iniciativa", dijo Federico Mollicone.

"En sinergia con el Gobierno hemos introducido un tipo reducido del IVA del 5% para la importación y venta de obras de arte, conectando al país con los principales centros internacionales. Al mismo tiempo, la reforma "Italia in Scena", centrada en simplificar la notificación y la circulación de mercancías, está siendo aprobada por el Senado para que el sistema sea más justo y competitivo, apoyando a toda la cadena de suministro, desde las galerías hasta las grandes ferias internacionales", agregó.

"La Semana de Arte Contemporáneo Italiano nació del deseo de traer a Madrid no solo obras de arte, sino también experiencias culturales que reflejen la vitalidad y la investigación de nuestra escena artística contemporánea", señaló Elena Fontanella, directora del IIc Madrid. "Cada instalación y exposición del Instituto está diseñada para estimular el diálogo entre artistas, público y profesionales internacionales, destacando la innovación y la creatividad que distinguen a la Italia actual", concluyó. (ANSA).