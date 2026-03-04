Cultura: En Milán reabre la Galería del Antiguo Egipto, 80 piezas inéditas

La vasta colección egipcia de la ciudad de Milán comprende aproximadamente 3.000 piezas, las más antiguas de las cuales datan de principios del siglo XIX, mientras que la última donación data de 2013.

De estas, 330 están expuestas en la galería, 80 de las cuales nunca antes se habían mostrado en los espacios de exposición completamente renovados diseñados por el arquitecto Markus Scherer, quien se inspiró en la sala hipóstila de los templos egipcios, con vitrinas monumentales del suelo al techo que también funcionan como columnas de exposición.

El resultado es un recorrido por la historia milenaria de Egipto, desde el IV milenio a. C. hasta el siglo V d. C.

"Se devolvió a la ciudad un sitio renovado", comentó Tommaso Sacchi, concejal de Cultura.

"Antes de su cierre, recibía aproximadamente 100.000 visitas anuales, una cifra que aspiramos a igualar y superar, dada la calidad de la exposición. Esto también se debe al creciente número de visitantes a los museos cívicos de la ciudad, que experimentaron un aumento del 35% entre 2019 y 2024. Entre 2024 y 2025, el crecimiento de la asistencia fue del 3,4%", detalló.

Entre los objetos que se exhiben al público por primera vez se encuentra el Papiro Busca, llamado así por el coleccionista que lo trajo a Italia desde Egipto en 1826. Fue cedido en préstamo por la Fundación IRCCS Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico. Una reciente restauración mejoró su legibilidad y ahora se exhibe en una vitrina de casi 7 metros de largo, con iluminación mediante pulsador que permite que los papiros descansen cuando no haya visitantes en la sala.

Otra importante adición es la reconstrucción de la capilla de la diosa Renenutet en la sección dedicada a los extraordinarios descubrimientos del papirólogo Achille Vogliano.

En la década de 1930, el Ayuntamiento de Milán también financió las excavaciones en el Fayum, dirigidas por Achille Vogliano, papirólogo y profesor universitario que, en 1935, descubrió un enorme complejo de templos en Medinet Madi con dos estatuas intactas del faraón. Una de ellas, la estatua del faraón Amenemhat III, es uno de los objetos más valiosos de toda la colección.

Entre las piezas expuestas, destaca el sarcófago con la momia de Peftjauauiaset. Su rostro, reconstruido digitalmente, puede verse en una de las pantallas instaladas en la nueva exposición.

Este conjunto de objetos se encuentra en Milán desde 1830, como regalo del Cónsul General de Austria en Egipto al Bibliotecario de Brera, a petición expresa de este último de una "momia" para la biblioteca. (ANSA).