Cultura: En Putignano, sur de Italia, más de 100.000 personas en el cierre del Carnaval

Las estrellas del último de los cuatro desfiles fueron los siete gigantes de papel maché en competición, cada uno dedicado a una dimensión diferente de la paradoja contemporánea, junto con dos carrozas fuera de competencia.

La asociación Carta&Colore de Paolo y Vito Mastrangelo fue el grupo ganador con su carroza "L'ultima Corrida", que "denunciaba la paradoja del animalismo contemporáneo", según un comunicado, "que aún acepta rituales en los que se sacrifican criaturas inocentes por puro espectáculo y entretenimiento popular. En una auténtica inversión, la esencia del Carnaval, la obra se convierte en un grito contra la hipocresía en defensa de los que no tienen voz".

Un jurado de 35 profesionales y artistas, presidido por Edoardo Tresoldi, conocido por sus instalaciones de malla metálica a gran escala, evaluó las obras.

El Carnaval de Putignano de 2026 contó con más de 100 eventos. Durante los cuatro días principales, el circuito recibió a residentes y turistas de toda Italia.

Entre los invitados se encontraban el presidente de la Región de Apulia, Antonio Decaro, la secretaria nacional del Partido Demócrata, Elly Schlein; el presidente de la Liga Nacional Amateur, Giancarlo Abete; y el presidente de la Liga Nacional de Fútbol de Apulia, Vito Tisci, quien firmó una nueva colaboración con el Ayuntamiento de Putignano para el Trofeo de las Regiones.

El evento, uno de los más antiguos y longevos de Europa, está organizado por la Fundación del Carnaval de Putignano y cuenta con el apoyo y la promoción del Ayuntamiento de Putignano, la Región de Apulia y el Ministerio de Cultura, Dirección de Espectáculos. (ANSA).