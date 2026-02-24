Cultura: Fiesta de la Cultura Italiana "Insieme" en Banja Luka

La cita se inauguró con un concierto dedicado al compositor italiano Luigi Boccherini, titulado "Pasión y Elegancia Italianas".

Acompañados por la Orquesta del Teatro Nacional dirigida por Dusan Vere Urosevic, el violonchelista italiano Enrico Zambon, el trompetista croata Alan Husein y la violinista serbia Djurdjina Konstantinović dieron vida a una velada que fue un suceso de público.

El programa del festival continuó hoy con un concierto del coro de la Asociación Italiana de Banja Luka "Pietro Mascagni" y del coro "Haliateum" de la Asociación Italiana Pasquale Besenghi degli Ughi, en la Casa Milanović en Isola (Eslovenia), seguido de una exposición fotográfica en Banja Luka el 26 de febrero titulada "Toscana, Lucca y Boccherini", y concluirá con la velada musical "Saluto al Mare" en Banja Luka el 28 de febrero, con la participación del coro mixto "Lavanda" de Cittanova d'Istria (Croacia) junto al mencionado coro local "Pietro Mascagni".

La embajada de Italia en Sarajevo colabora en esta iniciativa, que representa una oportunidad tradicional para la promoción cultural y el diálogo entre las diferentes comunidades de Bosnia-Herzegovina, promovida por la Asociación de Italianos de Banja Luka. Asistió al concierto la presidenta, Radmila Maričić.

En la intervención de apertura del concierto, al que asistieron la directora del Teatro Nacional, Ljiljana Labović Marinković, y autoridades municipales, la embajadora de Italia en Sarajevo, Sarah Eti Castellani, destacó la importancia de la iniciativa como mensaje de diálogo e intercambio, especialmente relevante en el contexto actual, destacando el valor de la cultura como puente entre los pueblos.

También recordó las raíces históricas de la presencia italiana en Bosnia-Herzegovina, que se remontan a la época del Imperio austrohúngaro, y elogió el compromiso permanente de la Asociación con la construcción de vínculos sólidos entre generaciones y comunidades.

"Entre Italia y Bosnia-Herzegovina existe una sólida relación, basada en lazos históricos y una sincera amistad", continuó la embajadora. "Hoy, ese vínculo se expresa en una dinámica cooperación económica, un creciente flujo turístico y un dinámico intercambio de estudiantes y profesionales. Pero es una relación que mira, sobre todo, al futuro. Un futuro que, por geografía y valores, imaginamos dentro de la familia europea común, una verdadera garantía de paz, estabilidad y prosperidad". (ANSA).