Cultura: Giorgio Armani adquiere la Capannina

“Durante casi un siglo, La Capannina ha sido un símbolo de la alta sociedad italiana y un centro de encuentro para artistas e intelectuales”, explica un comunicado.

Para Giorgio Armani, “quien siempre ha estado vinculado a Forte dei Marmi, tanto refugio personal como lugar de vacaciones, esta adquisición representa un gesto de cariño, un regreso a sus raíces —fue allí, en la década de 1960, donde conoció a su amigo y socio Sergio Galeotti— y un homenaje a la tradición italiana”, agrega la nota.

La nueva gestión entrará en vigor a partir de la temporada de verano de 2026.

Fundada en 1929 por Achille Franceschi, La Capannina es un centro de atracción musical y mucho más. Cantantes como Edith Piaf, Gino Paoli y Edoardo Vianello han actuado aquí, además de Ray Charles, Grace Jones, Gloria Gaynor y Ornella Vanoni.

Intelectuales como Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Enrico Pea y Primo Levi se han reunido en La Capannina. Una historia centenaria que ahora se prepara para un nuevo capítulo.

Un local legendario dirigido desde 1977 por Gherardo Guidi, quien falleció el otoño pasado a los 83 años, junto con su esposa Carla.

El alcalde de Forte dei Marmi, Bruno Murzi, expresó su satisfacción. “Giorgio Armani siempre ha tenido un vínculo especial con Forte dei Marmi, y la compra de nuestro emblemático recinto es un gesto de cariño por la ciudad. Hará un trabajo excelente y podrá devolverle su antiguo esplendor. Le doy la bienvenida a él y a todo su personal a Forte dei Marmi, con la confianza de que será un nuevo aporte al turismo y la economía de la ciudad”.

El exdiputado lombardo Giorgio Jannone Cortesi, miembro de un consorcio de empresarios italianos y extranjeros interesados en adquirir el histórico local de Forte dei Marmi y el restaurante Bussola en Viareggio, destaca: “Nuestro grupo de inversores ya ha oficializado su interés en la Capannina di Franceschi. Nos avisaron con antelación, como un gesto muy apreciado, del inminente cierre de la operación del Grupo Armani, y creemos que es una buena noticia, especialmente para Forte dei Marmi”.

“Una marca italiana de prestigio mundial, junto con las principales marcas de moda internacionales presentes en Forte, solo puede aportar un mayor valor añadido tanto al legendario local como a la ubicación más prestigiosa de Versilia. Nuestro grupo, que ya ha realizado importantes inversiones en Forte, dedicará ahora sus recursos a las alternativas identificadas hace tiempo, cuyo proceso de diligencia debida ya está en marcha”. (ANSA).