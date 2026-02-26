Cultura: Henry James y su pasión por la escritura

La obra estará en todas las librerías a partir de mañana, se informó hoy.

El prólogo a cargo de Fatica se titula "El alquimista moderno y el viejo sueño", y enfatiza el hecho de que James, para el traductor, '"siempre había sido fiel a poderes, fuerzas y divinidades que nunca lo traicionaron".

"Y en un borrador redescubierto accidentalmente muchos años después de su muerte, se fundió en un himno: '­Oh, proceso celestial, calmante, santificador, con todas las fuerzas elevadas de la estación sagrada luchando a mi lado! Como en los meses encantados de antaño, demasiado hermoso y atractivo, rico y pleno, con demasiadas promesas de fructificación, y mi pobre y bendito viejo genio me toca el hombro tan maravillosa y amorosamente que giro, retuerzo y doblo mis labios para besar apasionadamente, en mi gratitud, sus manos".

"¨Qué lo salva, o lo condena? La pasión por escribir, la manera en que surge de ella, aunque roce, y más que roce, lo patológico".

"Trabajamos en la oscuridad, hacemos lo que podemos, damos lo que tenemos. Nuestra duda es nuestra pasión, y nuestra pasión es nuestra tarea. El resto es la locura del arte".

"James, sereno y sereno al extremo, está tan loco como Van Gogh en medio de un trigal bajo un sol abrasador, como Hokusai, el viejo loco por la pintura. Pertenece a la categoría de artistas obsesivos y adictos; basta pensar en las impresiones de Raymond Roussel, los microgramas de Robert Walser".

"Un estudio fascinante, una fascinación infinita, sobre todo, del problema —siempre desconcertante, por cierto— del método que subyace a la locura: la locura, quiero decir, de un celo, de tipo reflexivo, tan desinteresado".

"Una tarde de verano de 1854, Henry James, con 11 años, oye por casualidad al padre de un primo de su edad decirle a su hijo que es hora de dormir. El niño corre gimiendo hacia su madre, quien lo regaña: 'No hagas un escándalo. Insisto en que no hagas un escándalo".

Y James Henry cae rendido al hechizo del momento.

De hecho, "de anciano, recordará vívidamente esa expresión, una que nunca le fue dirigida. La vida en ese nivel de intensidad se convirtió claramente en 'escenario'. En su vejez, el regalo de un estuche de cuero será por un tiempo un león leonado, una criatura prodigiosa que cruza el camino, bloqueando todo su futuro. ¨No será como la bestia de la selva del cuento homónimo? Sombra en la sombra".

"Esa 'ausencia de tigre'" que lo devora todo, incluso a quienes se atreven a nombrarla. O le respondió a Shaw: 'Estás presentando mi obra ante un león con el que jamás soñó encontrarse'. El león era la perspectiva socialista de la comedia Saloon, basada en la historia de Owen Wingrave. A este respecto, James escribió a la actriz y productora con consternación porque, al final, cuando la escena debería quedar sumida en la oscuridad, aparece una figura en el escenario".

"l no había dado ninguna indicación al respecto, desaprobaba profundamente el cambio y recomendaba eliminar la figura. El fantasma nunca debe ser visto. El fantasma aparecerá de todos modos, para causar efecto; un simple fracaso lo eliminaría, lo que pronto provocaría la retirada de la obra del programa".

Y en 1895, "el año del fiasco de Guy Domville, una obra en la que lo había apostado todo, marcó un punto de inflexión psicoestilístico para James; todas sus obras posteriores se caracterizan por un estilo de escritura cada vez más complejo y cerrado".

"El estreno fue el 5 de enero, con la asistencia de Shaw, Wells y Bennett; este último bajo seudónimo femenino, ya que representaba una revista femenina. James, quien había evitado cuidadosamente asistir a la función, entró al teatro justo al final, fue llamado al escenario y soportó un cuarto de hora de abucheos y gritos de un grupo de espectadores alborotados.

Aturdido, incrédulo y con la cara roja, se tambaleó fuera del escenario y se fue a casa solo. 'Las horas más horribles de mi vida'".

"Tenía 52 años, había publicado numerosos libros, siempre con cierto éxito, y bastante éxito de público en el caso de Daisy Miller; contaba con un núcleo unido de fieles admiradores, se había forjado una reputación de profesional serio y, algo más, una imagen de autoridad, austeridad y dedicación, que también mantenía en su comportamiento".

"Pero era un hombre frágil. La ambición teatral era la puerta al éxito para un escritor de la época, y siempre la había cultivado. El éxito era importante; a pesar de todo el esnobismo, James era estadounidense y con una ética empresarial".

"La obra fracasó porque buscaba el tipo de teatro de bulevar, el que Sardou y otras figuras menores de un período modesto del teatro francés de finales del siglo XIX, que él había seguido con constante interés y aprecio, usando un estilo de escritura impenetrable -en una palabra, jamesiano- era el menos adecuado para el género. En cierto sentido, nunca se recuperó, y su doloroso eco se siente incluso en las páginas de los diarios personales". (ANSA).