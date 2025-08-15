Cultura: Italia evoca la presencia española hace 800 años

Es la histórica procesión de los monjes y caballeros de Calatrava, la orden monástica que desfilará por las calles del pueblo este domingo 17 de agosto.

La procesión incluye al Gran Maestre, monjes, caballeros y damas con trajes de época, en conmemoración de la entrada de la orden de caballería en la ciudad de Orsara, así como el momento en que el infante Juan de Aragón se convirtió en propietario de la Abadía de Sancti Angeli en Orsara di Puglia.

Los trajes que lucieron los participantes fueron confeccionados según documentos históricos.

"El auge de la presencia de monjes españoles en la zona de Orsara se alcanzó en 1229, afirma la administración municipal, con la presencia de monjes y caballeros de Calatrava, llegados directamente de Castilla y León, a petición de la reina Teresa de León y sus dos hijas, Sancha y Dulce".

"Esta antigua historia está a punto de cumplir 800 años. Los Calatrava gobernaron la Abadía durante aproximadamente 80 años y se encargaron de supervisar el territorio y revitalizar el poder religioso y económico de la Abadía", agrega el municipio.

(ANSA).