Cultura: Maratón web por Umberto Eco a una década de su muerte

Se trata de un evento global, organizado por la Fundación Umberto Eco en colaboración con la Fundación Bottega Finzioni y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que rinde homenaje a un "genio de la invención": el semiólogo, filósofo, bibliófilo, ensayista y novelista que supo anticiparse a su tiempo e imaginar el mundo que vendría.

Será la maratón Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto, que se transmitirá en vivo por los canales de YouTube de la Fundación Umberto Eco y de la Fundación Bottega Finzioni ETS, desde las 12 del 18 de febrero hasta las 12 del 19.

Participarán traductores, editores y narradores como Eshkol Nevo; periodistas internacionales, entre ellos el iraní Maziar Bahari; artistas y dibujantes como Milo Manara e Igort; académicos de la Accademia dei Lincei como Carlo Ossola y Lina Bolzoni; miembros de la Académie française como Pierre Rosenberg, y la exdirectora general de la Unesco (2009-2017), Irina Bokova.

Junto con los aportes del público, también intervendrán Roberto Saviano, Beppe Severgnini, Michele Serra, Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose, Luciano Canfora, Gherardo Colombo, Ferruccio De Bortoli, Aldo Grasso y muchas otras figuras del ámbito cultural italiano e internacional.

El 19 de febrero se presentará además en Roma, en la librería Spazio Sette, el relato-retrato inédito Umberto, del escritor, editor y amigo de toda la vida Roberto Cotroneo, que se publicará el 13 de febrero. De la obra hablarán el propio autor, Mario Andreose y Sabina Minardi.

Tras una década de espera —período en el que Eco había pedido que no se organizaran conferencias sobre su figura para permitir que sedimentara el inmenso legado que dejó—, llegará también el primer congreso científico internacional dedicado a su obra.

El encuentro, organizado por la Alma Mater Studiorum-Universidad de Bolonia y el Centro Internacional de Estudios Humanísticos "Umberto Eco", se realizará del 27 al 29 de mayo en los espacios del Ateneo donde Eco enseñó Semiótica.

Titulado Heredar a Eco. Umberto Eco, la Universidad de Bolonia y todos los saberes del mundo, el congreso propone delinear una herencia intelectual viva, fértil y abierta al futuro.

Fiel al espíritu de Eco, será un "congreso-obra abierta, sin grillas temáticas impuestas desde arriba, donde serán las contribuciones, las ponencias y el debate los que hagan emerger qué aspectos de su pensamiento han resistido al paso del tiempo y qué nuevas pistas interpretativas pueden abrirse", según anuncia la revista de la universidad.

Fallecido en Milán el 19 de febrero de 2016 a los 84 años, el autor de El nombre de la rosa —ganador del Premio Strega en 1981 y considerado el libro italiano más difundido en el mundo, solo superado por Pinocho—, aun sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida debido a un cáncer de páncreas, asumió el desafío de ser socio fundador de una nueva editorial: La Nave di Teseo.

Creada el 23 de noviembre de 2015, la casa editorial, que debe su nombre a Eco y a la que había confiado su último libro, Pape Sat…n Aleppe, publicado de manera póstuma poco después de su muerte, es hoy titular de los derechos de todo su catálogo.

"Decidió fundar una editorial, La Nave di Teseo, porque él, que fue el más férreo opositor al berlusconismo, no podía aceptar que su catálogo, publicado por Bompiani, terminara en el grupo Mondadori, que había adquirido RCS. Sabía que le quedaba un año de vida, pero luchó como un león. Pensaba en el futuro, en sus nietos, y ese es un gran ejemplo", dijo a ANSA Andreose, actual presidente de La Nave di Teseo, agente "no remunerado" y estrecho colaborador de Eco desde 1982 en Bompiani.

Son muchos los recuerdos: desde el rechazo inicial de El nombre de la rosa por parte de la editorial francesa ditions du Seuil, hasta la profunda relación de Eco con la imagen y la iconografía, su gran sintonía personal y las constantes sorpresas.

"Siempre me asombra que Eco, en 1977, tres años antes de El nombre de la rosa, publicara un pequeño manual para sus estudiantes, Cómo se hace una tesis de licenciatura para estudios humanísticos, que se convirtió en un bestseller internacional traducido a 30 idiomas", señala Andreose.

Con motivo del décimo aniversario, el 13 de febrero también se publicará por La Nave di Teseo La humana sed de los prólogos, editado por Leo Liberti, un volumen que da cuenta de la amplitud de una personalidad fuera de lo común.

Por primera vez se presenta al Eco autor de prólogos y textos introductorios o finales, escritos entre 1956 y 2015, que recorren distintos campos, desde la literatura hasta las costumbres y la historieta.

"En estos diez años sin él, Umberto Eco siguió acompañando a La Nave di Teseo. Publicamos 54 libros suyos. No solo recuperando todo su catálogo, como él quería y como le habíamos prometido, sino también reencontrando o reinventando obras que tuvieron una nueva vida, como El fascismo eterno o El nombre de la rosa ilustrado por Milo Manara. Las cifras —y la atención que incluso los lectores más jóvenes le siguen prestando a Eco— demuestran cuánto tiene todavía para contarnos y cuánto tenemos aún que aprender de él", afirmó a ANSA Elisabetta Sgarbi, directora general y editorial de La Nave di Teseo.

La plena vigencia de Umberto Eco, incluso en ámbitos como la inteligencia artificial, quedará de relieve también a través de "cuatro pequeños libros temáticos, surgidos de sus reflexiones periodísticas, que publicará el diario la Repubblica, que además prepara un volumen de gran formato con todos los artículos de Umberto aparecidos en el periódico", concluyó Andreose. (ANSA).