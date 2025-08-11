Cultura: Más de medio millón para proyectos en Ancona

Se puso especial atención a la remodelación de la Biblioteca Benincasa (con un aporte de 400.000 euros) y a la candidatura de Ancona a Capital Italiana de la Cultura 2028 (con un aporte de 50.000 euros).

Los datos fueron presentados esta mañana en el Ayuntamiento por Chiara Biondi, concejala de Cultura de la Región de Las Marcas, el alcalde de Ancona, Daniele Silvetti, y la concejala de Cultura, Marta Paraventi. Por la tarde, el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, visitará los principales monumentos de la ciudad.

"Aprovechar las oportunidades a través de convocatorias de propuestas es sin duda un gran acto de valentía y coraje", afirmó Biondi.

"Creo que las oficinas trabajaron con mucho esfuerzo y también las felicito. Estas subvenciones significativas enriquecerán los activos tangibles de la ciudad e impulsarán a Ancona hacia nuevas metas", agregó.

La referencia, en particular, es a la candidatura a Capital de la Cultura 2028, para la que el municipio también lanzó una encuesta participativa para implicar a los ciudadanos y a las asociaciones en la presentación del proyecto: el dossier debe presentarse antes del 25 de septiembre, las diez ciudades finalistas (de las 25 participantes) se anunciarán en diciembre y el ganador se anunciará en marzo de 2026.

"El eje principal del itinerario será la unión de los temas culturales y ambientales", enfatizó Silvetti.

"Esta ciudad posee numerosas características arquitectónicas y ambientales, y alberga aproximadamente el 50% del Parque Conero, que pronto se convertirá en parque nacional. Estamos contribuyendo a la doble vía de la cultura y el medio ambiente", expresó.

Entre los proyectos municipales financiados, incluso indirectamente, por Palazzo Raffaello se encuentran la biblioteca digital Media Library Online (MLOL), que recibió una subvención de más de 100.000 euros; la valorización de la pinacoteca municipal Podesti (30.000 euros), cuya reapertura está prevista después del verano boreal; y una convocatoria de propuestas de 28.000 euros para exposiciones de arte contemporáneo, incluida la actual de Giorgio Cutini en la Mole Vanvitelliana. (ANSA).