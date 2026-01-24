Cultura: México, descubren una tumba zapoteca intacta de 1.400 años de antigüedad
"Es el descubrimiento más relevante de la última década", dijo la presidenta mexicana
Al destacar la importancia histórica del sitio, la jefa de Estado declaró: "Es el descubrimiento arqueológico más significativo de la última década en México por su nivel de conservación y la información que aporta"
La tumba, explicó la mandataria, representa un testimonio fundamental de la grandeza milenaria del país, ofreciendo detalles inéditos sobre la organización social y la cosmovisión de esta civilización precolombina.
La entrada de la tumba está presidida por la figura de un búho, símbolo de la noche y la muerte, que cubre el rostro de un señor zapoteca. En su interior se conservan extraordinarios murales. Los muros representan una procesión de figuras en vibrantes colores como ocre, rojo y azul, portando ofrendas ceremoniales.
Un equipo de expertos trabaja actualmente para estabilizar las pinturas y estudiar los restos, lo que confirma la importancia crucial del sitio para comprender la complejidad de la cultura zapoteca. (ANSA)