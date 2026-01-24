Cultura: México, descubren una tumba zapoteca intacta de 1.400 años de antigüedad

Al destacar la importancia histórica del sitio, la jefa de Estado declaró: "Es el descubrimiento arqueológico más significativo de la última década en México por su nivel de conservación y la información que aporta"

La tumba, explicó la mandataria, representa un testimonio fundamental de la grandeza milenaria del país, ofreciendo detalles inéditos sobre la organización social y la cosmovisión de esta civilización precolombina.

La entrada de la tumba está presidida por la figura de un búho, símbolo de la noche y la muerte, que cubre el rostro de un señor zapoteca. En su interior se conservan extraordinarios murales. Los muros representan una procesión de figuras en vibrantes colores como ocre, rojo y azul, portando ofrendas ceremoniales.

Un equipo de expertos trabaja actualmente para estabilizar las pinturas y estudiar los restos, lo que confirma la importancia crucial del sitio para comprender la complejidad de la cultura zapoteca. (ANSA)