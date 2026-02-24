Cultura: Mimmo Peruffo, maestro de cuerdas que da voz a instrumentos antiguos

A principios de la década de 1980, comenzó por casualidad a estudiar el uso de la tripa de cordero para fabricar cuerdas de instrumentos antiguos, utilizados durante el Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo.

Hoy en día, es la única persona en el mundo que, gracias a su investigación, logró redescubrir los secretos de ese arte olvidado, y se convirtió así en uno de los maestros de cuerdas más respetados del mundo.

De hecho, sus productos viajan de Estados Unidos a Japón y también son utilizadas por importantes marcas internacionales de cuerdas e instrumentos musicales.

Nacido en Arborea, en la provincia de Oristano, donde su familia se había trasladado desde la región del Véneto, a la edad de 10 años siguió a sus padres que regresaron a su región natal, donde tiene su empresa Aquila Corde Armoniche, en Caldogno (Vicenza).

Ahí mismo una treintena de personas trabajan en los telares y en las plantas desalinizadoras.

"Empecé construyendo guitarras clásicas para mí y mis amigos, pero en 1983 todo cambió", declaró Peruffo a ANSA.

"Me había graduado como ingeniero químico y trabajaba en una empresa, pero un día fui a una subasta de madera y allí conocí a unos lutieres que me animaron a intentar recrear las cuerdas de tripa que se usaban en la antigedad para hacer sonar los instrumentos de cuerda, en lugar de las cuerdas de acero más modernas que comenzaron a usarse después de la Primera Guerra Mundial".

El primer obstáculo que tuvo que superar fue recrear los bajos de laúd, cuerdas más gruesas que necesitaban ser "reforzadas" para evitar que sonaran huecas.

"A partir de entonces, empecé a buscar en bibliotecas, leyendo miles de documentos, con la esperanza de encontrar la receta. Todavía era principiante. Y seguí así durante nueve años, hasta que finalmente conocí a un fabricante de cuerdas que me dio tiras de tripa fresca", recordó.

"Realicé más de 1.500 experimentos para lastrar las cuerdas usando recetas antiguas, redescubriendo configuraciones históricas de cuerdas, estudiando química, ciencia de los materiales del siglo XVII e historia, y finalmente lo descubrí en 1990".

La exitosa densificación de las cuerdas de tripa no detuvo la investigación de Mimmo Peruffo, quien continuó estudiando materiales y técnicas de construcción, visitando centros y museos como el Museo de Historia del Arte de Viena.

Sus estudios también lo llevaron a Venecia, "donde había un instrumento de finales del siglo XVIII, el contrabajo de Dragonetti, pero también reconstruí una copia exacta de las cuerdas de Nicol• Paganini, y por primera vez en 200 años, se pudo escuchar el verdadero sonido del violín, al que el maestro llamaba 'el cañón".

Hoy en día, sus cuerdas para laúd, contrabajo, arpa, viola da gamba, pardessus de viole, viola, lira , violonchelo y violín son apreciadas por numerosos conjuntos de Italia, Europa y el mundo, que interpretan no solo música antigua, sino también otros géneros.

Sus estudios también lo llevaron a usar nuevos materiales, como los bioplásticos, para instrumentos sudamericanos y el ukelele.

Hoy, no obstante, mira al futuro de este oficio con nostalgia: "En siete años, la fabricación de cuerdas estará extinta".

Hasta hace 20 años, había unos diez fabricantes de cuerdas profesionales; muchos se jubilaron, otros fallecieron.

"Ahora, solo quedan tres cuartas partes. Si no se hace nada en Europa, esta profesión desaparecerá, lo que supondrá un duro golpe para la música antigua", completó. (ANSA).