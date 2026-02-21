Cultura: Oliver Stone estará en Ferrara en octubre para un ciclo sobre su obra

El programa prevé una retrospectiva, encuentros públicos y momentos de debate, que el Ayuntamiento de Ferrara está organizando en colaboración con la periodista Silvia Bizio, histórica corresponsal de cine desde Los Ángeles para La Repubblica y L'Espresso, y con Pietro Ricci, joven investigador ferrarese y coautor junto a Bizio de un libro sobre Kevin Costner.

También participará en el proyecto la Universidad de Ferrara.

Las iniciativas estarán orientadas a valorizar y compartir el recorrido artístico del director con la ciudad, el mundo académico y los estudiantes.

Nacido en Nueva York en 1946, Stone es considerado uno de los autores más influyentes y controvertidos del cine estadounidense contemporáneo.

Veterano de la guerra de Vietnam, desarrolló una mirada crítica sobre la historia y la sociedad de Estados Unidos, llegando a ganar tres premios Oscar: por el guion de "Midnight Express" y por la dirección de "Platoon" y "Born on the Fourth of July".

Entre sus películas más conocidas figuran también "Wall Street", "JFK", "Natural Born Killers" y "The Doors".

Su cine combina rigor histórico y fuerte tensión narrativa, abordando temas como el poder, la guerra y los medios.

El alcalde de Ferrara, Alan Fabbri, expresó su orgullo por la llegada del artista a la ciudad y por la colaboración con la universidad, que iniciará el proceso para conferirle una laurea honoris causa.

La rectora Laura Ramaciotti subrayó el valor de la iniciativa como ocasión de diálogo entre el conocimiento académico y la producción artística, mientras que Silvia Bizio definió el evento como una oportunidad única para profundizar en la grandeza de la mirada cinematográfica de Stone y reflexionar sobre la actualidad de su relato de Estados Unidos y del mundo.

