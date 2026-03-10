Cultura: puertas abiertas de sitios históricos en 400 ciudades italianas

Se trata de las "Jornadas FAI de Primavera", promovidas por el Fondo Italiano para el Medio Ambiente, programadas para el sábado 21 y el domingo 22 de marzo, en su trigesimocuarta edición.

De 1993 a 2025, el Fondo Italiano para el Medio Ambiente ayudó a casi 13,5 millones de italianos a redescubrir más de 17.000 lugares especiales en sus ciudades y regiones.

Entre las novedades de esta edición, presentadas en el Ministerio de Cultura, se encuentra una selección de inauguraciones para conmemorar el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, patrón de Italia.

Agradeciendo a los voluntarios del FAI de todas las regiones (un total de 7.500, además de 17.000 aprendices de cicerones (personas que acompañan a los visitantes de un lugar y les explican lo más notable o interesante de este), estudiantes de secundaria con formación específica, el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, destacó las numerosas oportunidades para mejorar y compartir el patrimonio cultural italiano, haciendo hincapié en la importancia de la subsidiariedad en la preservación del patrimonio cultural, según el principio consagrado en la Constitución.

"Existe la idea de que el Estado representa a los ciudadanos, pero estos deben y pueden desempeñar un papel activo e informado", tomando sus propias decisiones con libertad, dijo.

Las Jornadas de Primavera, subrayó el presidente del FAI, Marco Magnifico, son "siempre fruto de la pasión y el espíritu de servicio de nuestros extraordinarios voluntarios".

"Pero no quiero que se considere un evento aislado, sino que es un auténtico altavoz para contar el compromiso que, durante todo el año, se mantiene con la restauración y la mejora de la gestión de los bienes de la fundación: ya son 75, y este año invertimos 12 millones de euros en su restauración, 2 millones en su mantenimiento ordinario", detalló.

Las Jornadas de Primavera son un momento para recaudar donaciones (las visitas son voluntarias) y afiliaciones de "aquellos italianos que nos permiten realizar la labor diaria de mantenimiento y apertura al público de las propiedades del FAI", agregó el presidente.

Entre ellas se encuentran la Abadía de San Fructuoso, donada al FAI por los príncipes Doria Pamphili; el Castillo de Masino, un gran palacio real en el Piamonte; la Villa Necchi Campiglio en el centro de Milán, que ahora es casi un destino de culto para quienes visitan la ciudad; la Bahía de Ieranto, donada por Italsider; y el jardín de Kolymbethra en el Valle de los Templos de Agrigento.

Estas son solo algunas de las propiedades que posee y mantiene el Fondo, 60 de las cuales están abiertas al público de forma permanente.

Cientos de lugares especiales abrirán sus puertas el 21 y 22 de marzo, de norte a sur de Italia. Estos sitios suelen ser poco conocidos o poco apreciados, y muchos suelen ser inaccesibles.

Entre ellos, en Roma, se encuentran el Ministerio de Educación y Mérito, diseñado por Cesare Bazzani en 1912; el Tribunal Supremo de Casación, ubicado en el Palacio de Justicia, diseñado por el arquitecto Guglielmo Calderini; y el Palazzo della Cancelleria, el primer gran ejemplo de arquitectura renacentista.

En Milán, entre otros lugares, se abren las puertas del Palazzo delle Finanze, construido en la década de 1930, del Palazzo Turati, la Torre Libeskind y la sede de la RAI en Corso Sempione.

En Turín, el Palazzo di Città, sede del Ayuntamiento, cuenta con salas finamente decoradas, como el Salón del Alcalde, el Salón de Mármol y la Sala del Consejo.

En Nápoles, el Estadio Maradona, inaugurado en 1959, y el Palazzo d'Avalos del Vasto, mientras que en Liguria, la Lanterna di Genova, el monumento más famoso de la ciudad. (ANSA).