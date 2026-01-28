Cultura: Rigoberta Menchú en Panamá, "sin cultura no existe identidad"

La líder indígena enfatizó, en una entrevista con el diario LA ESTRELLA DE PANAMÁ, que los saberes ancestrales y la creación artística son herramientas indispensables para nutrir el alma e imaginar una utopía posible.

"Sin valorizar nuestra cultura, no tenemos identidad", afirmó Menchú, reafirmando que el arte es una dimensión esencial para construir un mundo diferente.

Su presencia en el país no fue solo simbólica: la activista compartió casi medio siglo de experiencia en luchas sociales y anunció su intención de regresar para lanzar proyectos concretos.

Su enfoque futuro estará centrado en las nuevas generaciones. "Nosotros somos ahora mayores en el tiempo, necesitamos un relevo generacional", concluyó Menchú, invitando a apoyar a los jóvenes artistas como portadores de un nuevo humanismo universal. (ANSA)