Cultura: Tajani, mañana, en el Meeting de Rimini

El ministro Tajani participará en la misa matutina presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, y más tarde participará en un diálogo sobre "La presencia de la comunidad cristiana en Siria y la libertad religiosa" con monseñor Hanna Jallouf, vicario apostólico de Alepo (Siria). Por la tarde, el ministro se reunirá con periodistas para una rueda de prensa aproximadamente a las 15:45 hora local.

En el contexto internacional actual, la Farnesina decidió dedicar su pabellón internacional al tema "Ninguna crisis está lejos", destacando, en particular, el compromiso de Italia con el apoyo a las poblaciones afectadas por crisis humanitarias. El ministro italiano también visitará el área de exposición dedicada a la Unidad de Crisis, recreada especialmente dentro del pabellón para ilustrar las intervenciones de protección de ciudadanos italianos en el extranjero en situaciones de emergencia y de asistencia a niños palestinos que han sido acogidos para recibir tratamiento en Italia.

De particular importancia, y como muestra del compromiso de Italia con la protección de vidas y la dignidad humana, es la decisión de albergar un espacio para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dentro del pabellón de la Farnesina.

Italia colabora estrechamente con las Naciones Unidas para impulsar la iniciativa "Alimentos para Gaza", lanzada en marzo de 2024 por el ministro Tajani y el director ejecutivo del PMA, junto con la FAO y la Federación Internacional de la Cruz Roja, para abordar la emergencia humanitaria en la Franja de Gaza.

La presencia del ministerio de Asuntos Exteriores en Rímini también se ve reforzada por las obras de la Colección Farnesina, que, con motivo de su 25 aniversario, presenta una selección de piezas de la exposición itinerante "Identidad más allá de las fronteras".

