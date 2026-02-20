Cultura: Un pequeño manual de comedia feminista, la revolución de las mujeres

De hecho, la actriz y autora Luisa Merloni analiza la comedia femenina y feminista moderna en "Piccolo manuale di comicit… femminista" (Einaudi), un exuberante manual muestra cómo funciona la comedia y cómo usarla para impulsar una pequeña revolución

También se destaca cómo, con la excepción de unas pocas actrices que dominaban la ironía, especialmente Franca Valeri y Monica Vitti, en el pasado, la comedia femenina era en gran medida un asunto privado

Merloni argumentó que, simplemente aceptarse en un sistema de reglas de comedia establecidas por otros no es suficiente, y que llegó el momento de cambiarlas

Además, incluso los chistes más mordaces de hoy deben tener en cuenta los cambios sociales para que resulten graciosos y no parezcan anticuados ni desfasados

En resumen, si lo políticamente correcto no es gracioso, enfatizó Merloni, se puede conseguir una buena risa cuestionando primero a quién se dirige y las diferentes sensibilidades, a la vez que se abordan las críticas

"Para lograr esta conciencia -explicó la autora a ANSA- los textos feministas tradicionales resultan una herramienta esencial, pero primero debemos superar el estereotipo de la feminista. En cambio, podemos alcanzar las cumbres del humor y la risa sublime, porque aún hay mucho más que decir sobre las mujeres y el feminismo: temas que casi calificaría de vírgenes y, por lo tanto, repletos de ideas, chistes, anécdotas hilarantes y reflexiones"

Las nuevas generaciones de comediantes y autores lo saben y están explotando con éxito los mecanismos del stand-up moderno, como Michela Giraud o Martina Catuzzi

"¿Cómo hacer reír a la gente? ¿Todo es lícito o hay que adaptarse a la época y al público al que se dirige? La dictadura de la corrección política no existe. La risa nos ayuda a tomar conciencia, nos despierta y nos golpea como un latigazo. La risa nos abre una nueva perspectiva", prosiguió

"Disfruto centrándome en el feminismo porque también tengo una visión femenina, así que también abordo mis propias debilidades e inflexibilidades. El lenguaje debe tener en cuenta el momento; nos enfrentamos a un cambio profundo, con las nuevas generaciones ya no riéndose de los chistes clásicos sobre mujeres u hombres"

"Haciendo reír a la gente, puedo transmitir el mensaje que quiero; puedo dar en el blanco, pero no tener en cuenta el contexto en el que uno se mueve equivaldría a no saber escuchar de verdad", manifestó

"La comedia provoca y cuestiona lo existente, pero debe tenernos en cuenta. Debemos preguntarnos: ¿Dónde estoy?, ¿qué dificultades podrían tener otras personas, quizás en desventaja, con mis chistes? Hay infinitas posibilidades para decir las cosas con mayor conciencia de la época y la gente. El debate continúa, y los clichés sobre las mujeres suelen ser el foco de los chistes de los comediantes masculinos"

¿Qué opinas del caso (Andrea) Pucci en el Festival de San Remo?, se le preguntó, en referencia al cómico italiano, quien renunció a participar en el Festival de San Remo, que arranca el próximo 24 de febrero, tras ser criticado por sus bromas homófobas y sobre mujeres y por su supuesta proximidad a la ultraderecha

"Hay que afrontar las críticas. Quién sabe, quizá podría haberlas aceptado y expresado su opinión. Este tipo de comedia tiene éxito y tiene público, pero también hay que decir que jugar con viejos estereotipos sobre las mujeres está un poco anticuado. Además, hay que tener en cuenta que el público del Festival de San Remo es cada vez más joven y que la sensibilidad de la gente está cambiando", completó. (ANSA)