Cultura: una muestra con la fotografía como arte extremo

Este es el Edén narrado por Anna Caterina Masotti, fotógrafa boloñesa que regresa a su ciudad con una exposición que entrelaza la inspiración y una mirada al mundo fuertemente impulsada por la introspección.

Diecisiete fotografías de gran formato impresas en gasa de seda con bordados de lúrex dorado serán expuestas por Azimut Capital Management hasta el 12 de febrero en su sede del Palazzo Tubertini, entre grandes ventanales de hierro forjado, columnas decoradas y un techo que recuerda a un invernadero, evocando la atmósfera de los Jardines de Invierno victorianos y Art Nouveau.

Es un viaje, señala la organizadora Laura Frasca, en el que la música, el video mapping de fuentes y ramas mecidas por el viento —un paisaje sonoro que incluye el canto de los pájaros en los aviarios y el sonido de la lluvia— ayuda al espectador a sumergirse en una experiencia inmersiva.

El mismo número de imágenes seleccionadas está cargado de significado, eligiendo símbolos "tradicionalmente asociados con la esperanza, la transformación espiritual, la satisfacción del deseo y la inmortalidad del alma, un camino de evolución y crecimiento interior, que refleja la necesidad de cambio y libertad que impregna el universo femenino, en el centro de la investigación de la artista".

Las imágenes están impresas en gasa de seda con bordados de lúrex dorado, creando pequeños y delicados contrapuntos dentro de la imagen. El Edén íntimo de Anna Caterina Masotti está atravesado por figuras femeninas, la encarnación del alma femenina, interpretada por la hija de la artista como un signo de continuidad generacional.

La mariposa está acompañada de primeros planos de plantas como la Monstera deliciosa, el papiro y la hiedra trepadora, que evocan el vocabulario decorativo del Art Nouveau y el Liberty.

Finalmente, las sombras que envuelven las figuras asumen un poderoso papel simbólico: representan el inconsciente, el paisaje interior y las zonas no iluminadas de la identidad femenina, sugiriendo una dimensión introspectiva y psicológica que recorre toda la exposición.

"A través de detalles fugaces —un hombro desnudo acariciado por una mariposa, la hiedra trepando por un muro antiguo, la piel transformándose en corteza— se despliega un mundo en el que cada forma viva se hace eco de la siguiente", explica la artista.

"El cuerpo se convierte en paisaje y la naturaleza adquiere rasgos humanos. En mi proyecto, cada imagen se convierte en ornamento, cada fragmento conecta con el siguiente en un flujo armonioso de formas y sensaciones. Es un estímulo para interpretar las huellas que la naturaleza deja en la piel del mundo, y viceversa, una invitación a la ternura, al cuidado y a la conciencia de formar parte de un todo mayor", detalla Masotti.

En una época en la que el vínculo con la naturaleza a menudo se rompe u olvida, me gustaría sugerir una belleza que no grita, sino que susurra. El Jardín de la Memoria, descrito por las imágenes, ve el universo femenino como un lugar de continua transformación, una presencia que cambia, atraviesa y se libera.

Pero, en el fondo, también refleja la necesidad de Anna Caterina Casotti de seguir expresándose a través de la fotografía tras descubrir un problema en sus ojos en 2010, que la obligó a someterse a varias cirugías. Desde entonces, su percepción del mundo ha cambiado, y la narración a través de sus fotografías se ha vuelto compulsiva, convirtiéndose en una prioridad a través de una nueva visión —escribe en su sitio web— que la lleva a explorar formas alternativas de percibir la luz.

