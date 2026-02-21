LA NACION

Cultura: Win Wenders cierra la Berlinale, "el cine resistente al olvido"

La situación en Gaza volvió al escenario en más de un discurso

Hasta el momento, toda la ceremonia estuvo marcada por intervenciones políticas, en particular sobre la situación en Gaza, gracias a las intervenciones de Marie-Rose Osta, ganadora del Oso de Oro al Mejor Cortometraje por "Yawman ma walad - Someday a Child", y Abdallah Alkhatib, ganador del premio a la Mejor Ópera Prima por "Chronicles From the Siege". Tras su discurso, incluso hubo una discusión con algunos espectadores, a quienes se les recordó que también debían liberar Gaza de Hamás.

En su discurso inaugural, Tricia Tuttle, directora artística de la Berlinale, declaró: "un festival como este no puede resolver, ni resuelve, los conflictos del mundo, pero es un espacio donde podemos aportar complejidad, escucharnos y humanizarnos mutuamente. Y creo que esta complejidad se refleja realmente no solo en las películas que no ofrecen una perspectiva única, sino que todas tienen algo en común". Wenders también recordó: "el lenguaje de la política siempre ha estado presente en la Berlinale, ya que Berlín siempre ha sido y sigue siendo un lugar enormemente politizado". (ANSA)

