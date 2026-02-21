Cultura: Win Wenders cierra la Berlinale, "el cine resistente al olvido"

Hasta el momento, toda la ceremonia estuvo marcada por intervenciones políticas, en particular sobre la situación en Gaza, gracias a las intervenciones de Marie-Rose Osta, ganadora del Oso de Oro al Mejor Cortometraje por "Yawman ma walad - Someday a Child", y Abdallah Alkhatib, ganador del premio a la Mejor Ópera Prima por "Chronicles From the Siege". Tras su discurso, incluso hubo una discusión con algunos espectadores, a quienes se les recordó que también debían liberar Gaza de Hamás.

En su discurso inaugural, Tricia Tuttle, directora artística de la Berlinale, declaró: "un festival como este no puede resolver, ni resuelve, los conflictos del mundo, pero es un espacio donde podemos aportar complejidad, escucharnos y humanizarnos mutuamente. Y creo que esta complejidad se refleja realmente no solo en las películas que no ofrecen una perspectiva única, sino que todas tienen algo en común". Wenders también recordó: "el lenguaje de la política siempre ha estado presente en la Berlinale, ya que Berlín siempre ha sido y sigue siendo un lugar enormemente politizado". (ANSA)