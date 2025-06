Cumbre de la OTAN busca centrarse en objetivo de gasto de Trump pero Irán podría eclipsarla

*

Líderes acordarán destinar el 5% del PBI a defensa

*

Ataques de Estados Unidos a Irán podrían eclipsar la reunión

*

España insiste en que puede gastar menos que nuevo objetivo

*

OTAN quiere mantener a Trump a bordo pese a críticas previas

Por Andrew Gray y Sabine Siebold

LA HAYA, 23 jun (Reuters) - La alianza de la OTAN ha preparado una cumbre en La Haya esta semana para intentar satisfacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un nuevo gran objetivo de gasto en defensa, pero ahora corre el riesgo de verse dominada por las repercusiones de sus ataques militares contra Irán.

La reunión de dos días también busca señalar al presidente ruso, Vladimir Putin, que la OTAN está unida, a pesar de críticas previas de Trump a la alianza, y decidida a ampliar y mejorar sus defensas para disuadir cualquier ataque de Moscú.

La cumbre y su declaración final serán breves y se centrarán en atender el llamamiento de Trump a gastar el 5% del PBI en defensa, un gran salto desde el objetivo actual del 2%.

Esto se conseguirá invirtiendo más en los ejércitos y en otros gastos relacionados con la seguridad. Sin embargo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, alteró el domingo los preparativos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al declarar que Madrid no necesitaba cumplir el nuevo objetivo de gasto, pese a que Madrid aprobó la declaración de la cumbre. Rutte insistió el lunes en que España no tenía una cláusula de autoexclusión y que la OTAN estaba "absolutamente convencida" de que Madrid tendría que alcanzar el nuevo objetivo para cumplir sus compromisos militares con la alianza. "La OTAN no tiene -como alianza- cláusulas de exclusión, acuerdos paralelos, etc., porque todos tenemos que contribuir", declaró a la prensa en La Haya. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha tenido que conformarse con un asiento en la cena previa a la cumbre del martes por la noche -en lugar de una sesión formal con los líderes cuando se reúnan el miércoles- debido a su inestable relación con Trump. El bombardeo estadounidense de instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana hace que la cumbre sea mucho menos previsible de lo que le gustaría a Rutte, exprimer ministro de Holanda, anfitrión del encuentro en su ciudad natal, y a otros países miembros de la OTAN. IRÁN SUMA INCERTIDUMBRE Mucho dependerá de la situación precisa en Oriente Medio cuando se celebre la cumbre -como si Irán ha tomado represalias contra Estados Unidos- y de si otros líderes de la OTAN abordan los ataques con Trump o en comentarios a los periodistas. Si la reunión no sale según lo previsto, la OTAN corre el riesgo de parecer débil y dividida, justo cuando sus miembros europeos ven a Rusia en su momento más peligroso desde el final de la Guerra Fría y se preparan para posibles recortes de tropas estadounidenses en el continente. El lunes, Putin descalificó las afirmaciones de la OTAN de que Rusia podría atacar algún día a un miembro de la alianza como mentiras que las potencias occidentales usan para justificar un enorme gasto militar. Según el nuevo plan de gastos de defensa de la OTAN, los países gastarían el 3,5% del PBI en "defensa básica" -como armas y tropas- y otro 1,5% en inversiones relacionadas con la seguridad, como la adaptación de carreteras, puertos y puentes para su uso por vehículos militares, la protección de oleoductos y la disuasión de ciberataques. Este aumento, que se escalonaría a lo largo de 10 años, supondría cientos de miles de millones de dólares más de gasto en defensa. El año pasado, los miembros de la alianza gastaron colectivamente alrededor del 2,6% de su PBI en defensa básica, lo que equivale a unos US$1,3 billones, según las estimaciones de la OTAN. La mayor parte correspondió a Estados Unidos, que gastó casi US$818.000 millones. (Reportaje adicional de Lili Bayer; editado en español por Lucila Sigal)