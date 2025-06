Cumbre de los océanos de Niza se termina con acuerdos pero sin financiación clara

La cumbre de la ONU sobre el océano concluye el viernes en Niza con avances para proteger mejor la alta mar, pero sin promesas claras de financiamiento.

Tras reunir a unos sesenta líderes de todo el mundo, la reunión se cierra además con un endurecimiento de las advertencias contra la explotación minera de los fondos marinos.

Los defensores del medio ambiente y dirigentes de Estados insulares critican por su parte lo que consideran retrocesos en cuanto a las energías fósiles y se muestran decepcionados respecto a la protección de las áreas marinas.

– Un acelerón en alta mar –

Celebrada por todos, la ratificación del tratado sobre la alta mar por una cincuentena de países, formalizada el lunes en Niza, permite esperar una entrada en vigor rápida de este acuerdo internacional destinado a reforzar la protección de las aguas internacionales (más allá de las 200 millas náuticas de la costa, o sea, 370 km).

Rebecca Hubbard, de la High Seas Alliance, una agrupación de medio centenar de ONG, celebró un "avance increíble".

Pero "debemos mantener el pie en el acelerador", advirtió, ya que el tratado sólo entrará en vigor 120 días después de que se deposite la 60ª ratificación.

Francia no logró alcanzar esa cifra clave en Niza, como deseaba el presidente francés Emmanuel Macron.

Pero "ha habido una movilización increíble", se alegra Romain Troublé, director de la Fundación Tara Océan.

"Un verdadero acelerón", coincide François Chartier, de Greenpeace.

"A priori, el tratado será finalizado antes de fin de año y podremos empezar a trabajar en las primeras áreas marinas protegidas en alta mar, añadió.

– Duras críticas sobre la explotación minera –

Desde la apertura de la cumbre, los líderes del planeta endurecieron el tono frente a la decisión del presidente Donald Trump de lanzar unilateralmente la explotación de los nódulos polimetálicos en aguas internacionales del Pacífico.

"Las profundidades no están en venta", declaró Emmanuel Macron, hablando de "locura" y de "acción económica depredadora", mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advertía contra un nuevo "Far West".

Sin embargo, esta retórica firme no permitió ampliar de manera significativa la coalición por una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos, pasando de 32 a solo 37 países, de los 169 Estados miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), encargada de redactar un código minero.

– Áreas (mejor) protegidas –

Desde Colombia hasta Samoa, pasando por Portugal, Grecia o Polinesia, países de todo el mundo anunciaron la creación de áreas marinas protegidas (AMP), o el fortalecimiento de las existentes, en particular prohibiendo la pesca de arrastre de fondo.

El mundo podría superar el 10% de AMP al término de la conferencia, frente al 8,34% anterior.

La debilidad de los anuncios de Francia, con una limitación del arrastre de fondo en solo el 4% de sus aguas metropolitanas, decepcionó a las ONG. - Silencio sobre las energías fósiles - Principales causas del calentamiento global, las energías fósiles (gas, petróleo y carbón) no están mencionadas en el proyecto de declaración final que debe adoptarse el viernes. El texto señala "los efectos nefastos del cambio climático" para el océano y sus ecosistemas, sin abogar expresamente por una "transición" hacia el abandono de las energías fósiles, como sí se hizo en la COP28 de Dubái en 2023. "Es la principal causa del deterioro de los océanos, y no hablamos lo suficiente de ello, es lamentable", opinó Ralph Regenvanu, ministro de Medio Ambiente del archipiélago volcánico de Vanuatu, en el Pacífico. Los 100.000 millones de dólares de financiación, mencionados por Costa Rica antes de la conferencia de Niza, no se materializaron. Unos US$175.000 millones (153.000 millones de euros) al año son necesarios para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible del océano de aquí a 2030, según un informe del Foro Económico Mundial de 2022. np-aag/jum/jz/pb