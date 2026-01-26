Cumbre del mar del Norte en Alemania, marcada por las tensiones en el Ártico

Gobernantes europeos se reúnen este lunes en Alemania para discutir sobre cooperación energética y seguridad en el mar del Norte, en un contexto de incertidumbre por las ambiciones de Estados Unidos respecto a Groenlandia

La región lleva tiempo preocupada por una eventual amenaza rusa, pero recientemente han surgido tensiones por la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, en torno a ese territorio autónomo danés situado en el Ártico

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, encabezará la cumbre pocos días después de que Trump desistiera de sus amenazas de tomar Groenlandia por la fuerza y de castigar con aranceles a los aliados europeos que se opongan

El republicano anunció el "marco" de un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo que generó alivio y confusión, porque de momento no se divulgaron detalles

"Tendremos que prestar mayor atención a todas las partes del territorio europeo de la OTAN", advirtió Merz el jueves tras una reunión extraordinaria del Consejo Europeo

Participarán en la cumbre, en la ciudad portuaria de Hamburgo, en el norte del país, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien el viernes visitó Groenlandia, y representantes de la OTAN, de la Comisión Europea y de Islandia

También asistirán los gobernantes de Noruega, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Luxemburgo, y Francia y el Reino Unido enviarán ministros

"Dada la conformación del encuentro, estoy seguro de que la seguridad en el Norte Alto (Ártico) también será de interés para los participantes", comentó Steffen Meyer, portavoz de Merz

- Sabotaje y vigilancia -

El objetivo formal de la cumbre es impulsar la expansión transfronteriza de la energía eólica marina, el mercado del hidrógeno y la infraestructura marina interconectada

Los temores de seguridad figurarán en la agenda debido a que los mares del Norte y Báltico han sido blanco de los llamados "ataques híbridos", generalmente atribuidos a Rusia

Se sospecha que barcos cargueros ligados a Rusia han saboteado los cables submarinos de comunicación e infraestructuras críticas de vigilancia en esa zona

En Alemania, se han detectado misteriosos sobrevuelos de drones en aeropuertos, bases militares y sitios industriales, que las autoridades creen fueron lanzados desde barcos rusos

Merz comentó la semana pasada que la "seguridad marítima" y "el éxito económico compartido en el Norte" serían abordados en Hamburgo

La meta es que el mar del Norte sea "el mayor reservorio de energía limpia", lo que calificó como de "crucial importancia para una Europa fuerte, segura y autosuficiente"

En la última cumbre del mar del Norte, en 2023, los países acordaron construir plantas eólicas por 300 gigavatios, con una meta inmediata de 120 GV para 2030

Pero dadas las tendencias actuales, habrá solo 82 GV de capacidad instalada para el final de la década, según la consultoría Baringa

- Clima y seguridad -

Fuentes gubernamentales han dicho que las "actuales dificultades" de la industria serán abordadas en Hamburgo

Entre los obstáculos están los cuellos de botella logísticos en los puertos, la escasez de repuestos y una red eléctrica con dificultades para controlar la energía adicional y de origen diverso

También existen temores por la entrada de fabricantes chinos de turbinas en la cadena de suministros, en momentos en que actores europeos buscan aumentar su autonomía

Los defensores de la energía eólica alegan que no solo es buena para el clima, sino también para la seguridad, porque los sistemas descentralizados son más resilientes al sabotaje y a los ataques que las plantas de energías fósiles, oleoductos y buques cisterna

Simon Skillings, del centro de estudios E3G, comentó que "hemos aprendido mucho los últimos años, no solo por los ataques híbridos contra la infraestructura, sino también mirando la situación entre Ucrania y Rusia. Hemos aprendido que los recursos dispersos son más resilientes"

"Una infraestructura más dispersa es más robusta (...) Necesitas ataques múltiples en lugar de un ataque solo para eliminar el suministro de energía", acotó

Según Skilling, granjas eólicas marítimas ayudarán a impulsar la seguridad marina si los equipos o drones de vigilancia se integran a las turbinas