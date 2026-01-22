Cumbre europea en Bruselas para analizar la relación con Estados Unidos

Líderes europeos se reúnen este jueves en Bruselas para hablar de las relaciones trasatlánticas, con cierto alivio por el giro de timón del presidente Donald Trump sobre Groenlandia pero sin euforia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, parece haber logrado disuadir a Trump de su intención de apropiarse de Groenlandia, un territorio autónomo danés en el Ártico. Pero quedan preguntas en el aire sobre el supuesto acuerdo.

"Todos están de acuerdo en que esto es un paso bienvenido hacia adelante", estimó un diplomático europeo, resumiendo el estado de ánimo entre los 27 países del bloque.

Pero añadió: "no deberíamos sorprendernos si hay sorpresas"

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia, un territorio de Dinamarca, miembro de la OTAN, envenenaron las relaciones entre Europa y Washington.

El peligro inmediato para la OTAN parece haberse alejado pero aún así el bloque mantuvo la cumbre de emergencia convocada para abordar la crisis. Ahora se trata de analizar cómo deben manejar a Trump, un dirigente muy impredecible.

- "Plan B" -

"Trump pasó el Rubicón. Podría hacerlo de nuevo", dijo otro diplomático. Los dirigentes "necesitan entender que necesitamos un plan B", advirtió.

El presidente estadounidense dio marcha atrás el miércoles por la noche tanto en la amenaza de apoderarse de Groenlandia por la fuerza como en la imposición de aranceles contra los aliados europeos. Dijo que lo hacía porque había llegado a un "marco" de acuerdo sobre la isla que lo satisfacía.

El sorprendente cambio de rumbo llegó después de una reunión en el foro de Davos con Rutte, quien después dijo a AFP que "todavía queda mucho trabajo por hacer"

Los detalles sobre lo acordado escasean. Una fuente al tanto de la negociación afirmó a AFP que Estados Unidos y Dinamarca renegociarán un pacto de defensa de 1951 sobre Groenlandia.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró el jueves no saber a qué conclusiones llegaron Trump y el jefe de la OTAN.

"No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país", lamentó en rueda de prensa en Nuuk, la capital de la isla.

Trump sostuvo que el acuerdo dará a Washington cuanto necesita.

Rutte dijo no haber abordado el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, insistió en ello.

Se desconoce qué provocó el giro de Trump y si la amenaza de represalias de la UE influyó en ello.

Un tercer diplomático europeo estima que "la firmeza y la unidad de la UE contribuyeron a que cambiara de posición", pero "la presión política interna en Estados Unidos y la reacción del mercado" también jugaron un papel.

El jefe del gobierno alemán Friedrich Merz considera que la decisión de Trump es el "camino correcto a seguir" pero en Davos advirtió que se avecinan tiempos peligrosos.

- "Mantener la unidad" -

"El orden internacional de las últimas tres décadas, anclado en el derecho internacional, siempre ha sido imperfecto. Hoy se han sacudido sus cimientos", dijo Merz.

Europa ha tenido dificultades para establecer líneas rojas a Estados Unidos, un país que bajo Trump se ha vuelto hostil hasta el punto de amenazar su soberanía.

El continente aumenta drásticamente el gasto en defensa para romper su dependencia en seguridad de Estados Unidos, pero por ahora necesita la ayuda de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania y disuadir la inminente amenaza rusa en su este.

Groenlandia es solo una parte del problema.

Estados Unidos ataca las leyes, políticas y valores de la UE y los dirigentes europeos saben que cualquier respiro puede ser efímero.

De hecho el jueves por la tarde Trump prometió represalias si los países europeos vendían bonos del Tesoro de Estados Unidos para presionar a Washington.

"Necesitamos mantener nuestra unidad, solidaridad y vigilancia", resumió el primer diplomático.