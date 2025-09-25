Cumbre Iberoamericana en Madrid se realizará el 4 y 5 de noviembre de 2026

La Cumbre Iberoamericana en Madrid tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre de 2026, anunció este jueves el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Albares había informado en febrero que la capital española sería la sede de la cumbre del año próximo, pero todavía no se había comunicado la fecha.

El ministro español hizo el anuncio en una reunión con cancilleres latinoamericanos en una reunión en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, según indicó un comunicado de su ministerio.

Para la cumbre en la capital española, "España propondrá la creación de un Fondo iberoamericano de respuesta a desastres, avanzar en la homologación de títulos universitarios y el acercamiento a otros países y regiones como India o el Caribe anglófono", explicó el comunicado.

Cuando anunció a Madrid como sede, Albares dijo que esos días la ciudad "no será solamente la capital de España, será también la capital de Iberoamérica, porque todos los madrileños y todos los españoles sentimos a todos los pueblos de América Latina como hermanos".

La región de Madrid superó a finales del año pasado el millón de habitantes de origen latinoamericano, lo que significa que uno de cada siete de sus residentes (7 millones) son de esa región, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Cumbre Iberoamericana en Madrid tendrá lugar después de la realizada en la ciudad ecuatoriana de Cuenca en noviembre de 2024, una cita deslucida por la ausencia de los principales líderes regionales y la falta de consensos.

du/mb