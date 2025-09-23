Cumbre presidencial entre Trump y Milei domina escena financiera en Argentina

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 23 sep (Reuters) - Los activos de Argentina buscaban reacomodar sus precios el martes luego del explícito apoyo del Tesoro estadounidense a la política del país austral, lo que disparó históricas fuertes ganancias en la sesión previa.

Las miradas se dirigen ahora a Nueva York donde más tarde el martes habrá una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par argentino, Javier Milei, de la que se esperan detalles de una prevista ayuda económica desde el norte para tranquilizar a los inversores de títulos argentinos.

El optimismo se recuperó después que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que "todas las opciones" de apoyo estaban sobre la mesa para Argentina, incluidas líneas de swap y compras directas de divisas desde Washington.

A esto se sumó la eliminación de manera temporal de los impuestos a las exportaciones de granos que pesaban sobre los productores argentinos, con la intención de incrementar la oferta doméstica de dólares en momentos en que el Gobierno lucha por contener la cotización de su golpeada moneda.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña pasaba a perder un 1,13% a las 1350 GMT como toma de utilidades, contra la ganancia del 7,55% el lunes donde papeles argentinos cotizados en Wall Street llegaron a trepar hasta un 24%.

En cambio los bonos soberanos avanzaban el 2,5% promedio en dólares, frente a un fuerte salto del 7,6% en la víspera y de hasta un 18% en el exterior.

Analistas coinciden en que al ampliarse el abanico de liquidez, entre los dólares esperables del Tesoro y los extras de agroexportadores, se cubrirán sin problemas los vencimientos de deuda argentina agendados para enero y julio venideros.

También el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo avalar las medidas adoptadas desde el país austral, siendo el mayor prestamista en base a un último acuerdo vigente por US$20.000 millones.

El peso mayorista se apreciaba un sostenido 3,82% a 1360 por dólar, alejándose del límite superior de la banda de flotación cambiaria de 1477,28 unidades, en un mercado con menos operadores e inversores por la celebración del Año Nuevo Judío.

En este contexto de un generalizado reacomodamiento del mercado, el riesgo país se movía por la zona de los 1000 puntos básicos, contra los 1500 que alcanzó a marcar el viernes pasado cuando el banco central hizo su décima venta de dólares más importante en la historia durante un día.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)