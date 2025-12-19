Cumbre UE.- Bélgica defiende que el acuerdo de la UE sobre Ucrania evita "socavar la seguridad jurídica a nivel mundial"

BRUSELAS, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha defendido este viernes que el acuerdo alcanzado por los líderes europeos para un préstamo de 90.000 millones de euros que mantenga a flote a Ucrania evita "socavar la seguridad jurídica a nivel mundial", asegurando que usar los activos rusos congelados situaba a la entidad Euroclear "en aguas desconocidas".

"Hoy demostramos que la voz de los Estados miembros pequeños y medianos también cuenta. Las decisiones en Europa no están impulsadas únicamente por las capitales o instituciones más grandes. Son decisiones colectivas, justas y respetuosas con las legítimas preocupaciones nacionales", ha subrayado en rueda de prensa tras una cumbre europea de más de 16 horas en Bruselas.

En la cita, los líderes de los 27 acordaron la opción de emitir deuda conjunta para apoyar a Kiev, dejando aparcada la opción de un "préstamo de reparaciones" basado en los activos rusos inmovilizados por las sanciones de la UE ante las dificultades legales y los riesgos asociados a este plan.

Bélgica había expresado desde el inicio fuertes reservas a esta iniciativa, debido a que la mayor parte de ellos se encuentran depositados en Euroclear, una entidad financiera con sede en la capital belga, lo que, a su juicio, habría situado al país en el centro de posibles litigios internacionales y represalias legales por parte del Kremlin.

"El préstamo de reparaciones habría colocado a Euroclear en aguas desconocidas, muy arriesgadas y poco claras", ha advertido, al considerar que esa vía "habría dado a Rusia la oportunidad de atacar ilegalmente a Europa" y "una vía clara para iniciar confiscaciones de represalia en Rusia y movilizar nuestro dinero".

RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS

De Wever ha explicado que utilizar los activos rusos durante la guerra habría generado una incertidumbre jurídica difícil de gestionar, con posibles reclamaciones durante años. En este sentido, alertó del riesgo de arbitrajes internacionales ligados a tratados bilaterales de inversión, incluso en el caso de que estos fueran denunciados.

"No sabemos cuál puede ser la cifra final de las reclamaciones", ha señalado, subrayando que nadie podía garantizar cuánto acabaría costando esta opción, lo que la hacía "muy difícil de explicar" ante los parlamentos nacionales. A su juicio, el acuerdo final evita ese escenario. "Salvaguardamos el principio de que Europa respeta el derecho incluso cuando es difícil, incluso cuando estamos bajo presión", ha afirmado.

De Wever ha insistido en que Bélgica nunca cuestionó el apoyo a Ucrania, sino que sus dudas tienen que ver con el mecanismo que se había propuesto por parte de la Comisión Europea: "Apoyar a Ucrania no es un acto de caridad, es la inversión más importante que podemos hacer en nuestra propia seguridad".

En su opinión, el acuerdo supone una victoria clara para Kiev. "Ucrania ha ganado", ha sostenido el primer ministro belga, al destacar que recibirá una financiación "urgente, previsible y fiable" para los próximos dos años, basada en un instrumento "estable, jurídicamente sólido y financieramente creíble".

Los activos rusos congelados, ha añadido, seguirán inmovilizados por tiempo indefinido y será Europa quien decida su destino final. "Creo que nadie en la familia europea quiere ver ese dinero devuelto a Moscú", ha afirmado para insistir en que la intención sigue siendo utilizarlos para reparar los daños causados por la agresión rusa cuando llegue el momento.

SEÑAL POLÍTICA A MOSCÚ

Para De Wever el acuerdo envía una señal clara a Rusia. "Si hay un mensaje que se envía hoy a Moscú es que Europa va a financiar a Ucrania durante los próximos dos años", ha afirmado, expresando su esperanza de que ello incite al presidente ruso, Vladimir Putin, a replantearse su estrategia.

"Europa no ha abandonado a Ucrania", ha subrayado, añadiendo que garantizar la financiación de Kiev permite evitar el caos y preservar la relevancia geopolítica del bloque. "Si hubiéramos salido de aquí sin una solución, habría sido un desastre para la familia europea", ha recalcado.