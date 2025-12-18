Cumbre UE.- De Wever mantiene que no se dan las condiciones para usar los activos rusos y rechaza críticas de sabotaje

BRUSELAS, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha avisado poco antes del arranque de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas de que siguen sin darse las condiciones para que cambie su negativa a utilizar la liquidez de los activos rusos congelados en suelo belga para financiar un préstamo de reparación a Ucrania de al menos 90.000 millones de euros, con el que cubrir las necesidades financieras y militares de los próximos dos años.

"Puedo decir que todos los interlocutores que he tenido al teléfono entienden que nuestras condiciones son razonables, que no se trata de un sabotaje. Saben que es constructivo, que es razonable, que no se trata de torpedear el préstamo de reparación ni de sabotear a Europa", ha expuesto De Wever ante la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores del Parlamento belga.

"Aún no he visto ningún texto que me convenza de cambiar la postura de Bélgica. Espero verlo hoy, pero hasta ahora no ha llegado", ha indicado en la sesión el político flamenco y líder de N-VA, que sigue abogando por evitar recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE y pagar la ayuda urgente a Kiev mediante la emisión de eurobonos, con el presupuesto de la Unión Europea como garantía.

El líder ultranacionalista ha agradecido el amplio apoyo de las fuerzas políticas en la Cámara, que respaldan la posición del Gobierno de coalición de rechazar la opción de los activos mientras Bélgica no obtenga todas las garantías que exige para asegurar la mutualización de los riesgos financieros y legales que afrontaría el país si se usan los activos rusos.

Aunque ha evitado detallar lo hablado con otros líderes en las semanas de negociaciones por ser conversaciones "discretas", De Wever sí ha insistido en que ha encontrado comprensión en la mayoría de ellos y ha afirmado que algunos mandatarios le han compartido que si los activos en cuestión estuvieran en su territorio, también plantearían reservas similares.

"Incluso los que están 100% a favor del préstamo de reparación lo entienden. Ninguno me ha dicho eso que se lee en la prensa internacional de que soy el mejor 'activo ruso'. Todo el mundo entiende mi papel", ha defendido ante los diputados, para después subrayar que Bélgica no está "aislada", ni tampoco es el único país con dudas, y que cree que si esta opción decayera "algunos países podrían bascular" hacia la segunda opción, la de recurrir a los mercados europeos para financiar el préstamo.

Preguntado por si cree que podría formar una minoría de bloqueo con otros socios en caso de que se llegara a plantear la adopción de la medida pese al rechazo de Bélgica, De Wever ha concedido no saber si se daría ese escenario, pero que espera que se encuentre una solución antes y no tener que llegar a plantear ese escenario. "Espero que no lleguemos a saberlo, sería una pena. ¿Es imposible? No. Pero no puedo decir (lo que sucedería)", ha remachado.