Cumbre UE.- Líderes de la UE se conjuran para aprobar el préstamo de apoyo a Ucrania: "O dinero hoy o sangre mañana"

BRUSELAS, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los líderes de la Unión Europea se han conjurado este jueves para acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania los próximos dos años, cuando siguen las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación" de 90.000 millones de euros a Kiev.

"Tenemos una elección simple: o dinero hoy o sangre mañana. Y no estoy hablando solo de Ucrania. Estoy hablando de Europa", ha señalado el primer ministro polaco, Donald Tusk, en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre en Bruselas, insistiendo en que los líderes europeos deben estar "a la altura del momento".

Según ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la cumbre durará el tiempo que haga falta para lograr luz verde al apoyo económico a Ucrania. "No abandonaremos este Consejo sin una decisión final y nunca aprobaremos una solución que no garantice toda la seguridad para Bélgica", ha recalcado.

La atención se centra en Bélgica, país que acoge la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión-- y que mantiene su negativa a este plan aduciendo los riesgos que asumiría ante futuros reclamos de Rusia. La propuesta sobre la mesa incluye un mecanismo de liquidez para que tanto Estados miembro como instituciones financieras puedan hacer frente rápidamente a demandas de Rusia, aunque el Gobierno belga insiste en explorar otras opciones "más seguras y transparentes" y pide volver a poner sobre la mesa la opción de emitir deuda conjunta para un préstamo a Ucrania.

Poco antes del arranque de la cumbre, el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha asegurado ante el Parlamento belga que "ningún texto" que ha visto le convence para "cambiar la postura de Bélgica". "Espero verlo hoy, pero hasta ahora no ha llegado", ha indicado, reiterando que la alternativa pasa por pagar la ayuda mediante la emisión de eurobonos, con el presupuesto de la UE como garantía.

SEÑAL DE FORTALEZA ANTE RUSIA

El canciller alemán, Friedrich Merz, uno de los mayores valedores de usar los bienes rusos inmovilizados, ha insistido en que no hay "mejor opción" y ha apostado por llegar a un resultado al final de la cumbre que se celebra en la capital comunitaria, pese a las preocupaciones persistentes de Bélgica.

"Espero que podamos despejarlas juntos, y que también podamos emprender juntos un camino para que la UE dé una señal de fortaleza y determinación frente a Rusia", ha señalado Merz a su llegada al Consejo Europeo.

Para su colega de Lituania, Gitanas Nauseda, lo importante es que la cumbre culmine con una decisión sobre el préstamo de reparación. "Esta decisión lleva mucho tiempo pendiente y es muy importante", ha argumentado, tras recalcar que "nadie puede proporcionar apoyo financiero en una cantidad semejante como Europa".

Su homólogo de Irlanda, Micheal Martin, ha pedido llegar a un acuerdo que aporte certidumbre financiera a Ucrania. "Es importante que Europa tenga hoy cohesión y unidad en esta cuestión", ha señalado, apuntando que existe "hay un fuerte impulso para alcanzar un acuerdo sobre los activos inmovilizados".

"La mejor opción, sin duda, es utilizar los activos congelados. Claro que también hay otras opciones, pero creo que es muy importante para Europa demostrar determinación y que pueda decidir qué es lo que quiere hacer respecto a Ucrania", ha declarado la primera ministra de Letonia, Evika Silina, antes de participar en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a sus colegas europeos a "tomar decisiones" sobre los activos rusos congelados, recalcando que la UE debe "caminar unida" en su respuesta a Rusia.

También se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha sostenido que los líderes deben cerrar los fondos para que Kiev sostenga su esfuerzo militar durante los próximos dos años. "Tenemos que encontrar una solución hoy", ha advertido, añadiendo que entiende la postura de Bélgica y garantizándole que el riesgo "será compartido por todos".

Utilizar los activos rusos inmovilizados en Europa es "la opción más viable" para ayuda a Kiev, ha insistido la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, quien ha puesto en valor las negociaciones con Bélgica para avanzar en este tema "y disipar sus preocupaciones". "Espero que logremos llevar esto hasta la línea de meta", ha declarado, para avisar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "quiere ver fracasar" esta iniciativa.

El contrapunto lo ha puesto el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha llegado a la cumbre cargando contra la misma idea de mantener el apoyo financiero a Ucrania y recalcado que la propuesta de utilizar los activos rusos "está muerta". "No me gustaría ver una Unión Europea que esté en guerra. Dar dinero significa guerra", ha dicho, asegurando que el préstamos usando los activos rusos congelados "está descartado" por falta de apoyo y "es un callejón sin salida".