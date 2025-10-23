Cumbre UE: Los líderes de la UE encargan a la Comisión la base legal para usar activos rusos para financiar a Ucrania

BRUSELAS, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los líderes de la Unión Europea han acordado este jueves encargar a la Comisión Europea que prepare "cuanto antes" la base legal para usar los activos rusos congelados en Europa en un préstamo que financie los esfuerzos de guerra de Ucrania.

En las conclusiones de la cumbre europea, los jefes de Estado y de Gobierno, sin Hungría, que mantiene sus reticencias en la política de apoyo a Ucrania, piden al Ejecutivo europeo que presente "lo antes posible" una serie de opciones para el "apoyo financiero basado en la evaluación de las necesidades finacieras" de Kiev.

"De conformidad con la legislación de la UE, los activos de Rusia deben permanecer inmovilizados hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y le indemnice por los daños causados por su guerra", han recogido las conclusiones del encuentro.

La UE espera así avanzar el trabajo para volver a retomar este asunto en el próximo Consejo Europeo. De esta forma, avanza en la idea de adoptar esta medida antes de finales de año y que los fondos lleguen a Ucrania en los primeros meses de 2026.

"La voluntad política es clara y el proceso seguirá adelante", señalan fuentes europeas sobre el acuerdo alcanzado tras superar las dudas que planteó Bélgica, país que acoge la mayor parte de los bienes soberanos congelados en la entidad depositaria, Euroclear.

De hecho, su primer ministro, Bart De Wever, llegó a la cumbre marcando el paso al exigir garantías legales y la "mutualización completa del riesgo", en un esfuerzo conjunto y solidario ante la situación a la que se expone Bélgica.

"Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los activos inmovilizados nunca se tocaron. Es un paso muy importante si queremos darlo", llegó a asegurar, para dar medida de la envergadura del paso que dará la UE.